Un iPhone X explota tras actualizar iOS mientras se cargaba

No es habitual que los «smartphones» estallen. Pero ocurre. Y el último caso que se ha conocido ha sido un iPhone X, tal y como ha denunciado su propietario, Rocky Mohamadali, a través de Twitter.

El joven publicó este martes, a través de la popular red de microblogging, una serie de imágenes en las que el terminal aparece completamente destrozado. Según explica, suiPhone estaba conectado a la corriente mientras actualizaba el sistema operativo a iOS 12.1. Sin embargo, el terminal se encendió de repente y explotó.

El joven se puso en contacto con Soporte de Apple a través de Twitter. Y es que, según relata, lleva solo diez meses con el terminal. «No es el comportamiento esperado. Mándanos un mensaje directo para que podamos examinar tu caso», respondieron los responsables de Cupertino al tuit del joven.

@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What’s going on here??? pic.twitter.com/OhljIICJan