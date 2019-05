El disparatado truco de Xiaomi para que tu móvil sobreviva al agua «Reproducir música» es el método que ha ideado Li Weixing y le ha funcionado en su Mi 9

¿Qué puedo hacer si se me cae al agua el teléfono móvil? Esta es una de las dudas más comunes de los usuarios que, en alguna ocasión, han visto cómo su terminal ha acabado en la taza del inodoro, por ejemplo, por llevar el dispositivo en el bolsillo trasero del pantalón.

Hasta ahora, uno de los trucos más comunes para que el «smartphone» se seque sin problemas es meterlo en un cuenco o vaso con arroz. Pero ahora hemos descubierto una nueva solución que, en principio, cuesta creerse, aunque al manager general de Xiaomi Internet, Li Weixing, le ha funcionado, tal y como recoge « Gizmochina».

Según ha relatado el directivo en la red social china «Weibo», su Mi 9 cayó accidentalmente al agua. No disponía de mucho tiempo porque tenía que ir a trabajar así que desechó la idea del arroz. Cogió su terminal e igualmente se lo llevó a la oficina. Allí se dio cuenta de que la huella dactilar, que el Mi 9 incorpora en la pantalla, no funcionaba.

Fue entonces cuando decidió coger el móvil y colocarlo junto a la ventana para que le diera el sol. Al mismo tiempo, puso el Mi 9 a reproducir música. ¿La razón? Según el directivo de Xiaomi, «la vibración del altavoz genera un intercambio de aire entre el interior y el exterior del teléfono y, mientras, el agua se evapora gracias al sol». Cuando ya se hizo de noche, «el teléfono volvió a la normalidad», aseguró Li Weixing.

«He inventado el método de 'Reproducir música'. Lo comparto con ustedes y no cobraré por la patente, pero no soy responsable del resultado», concluye el directivo.

Cabe recordar que los terminales de Xiaomi no cuentan con certificación IP, es decir, no son resistentes al agua, como sí sucede con otros «smartphones» de alta gama.