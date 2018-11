Apple asegura que el iPhone XR es el más vendido pero no da cifras El vicepresidente de marketing de productos de la compañía, Greg Joswiak , ha asegurado que el iPhone XR ha sido el terminal con mayor venta desde su lanzamiento después de las últimas informaciones que apuntan a recorte de la producción de los últimos modelos por una demanda escasa

ABC TECNOLOGÍA

Apple parece querer jugar al despiste porque ni confirma ni desmiente con cifras, que es lo más importante. Y es que tras el revuelo ocasionado en las últimas semanas sobre los malos resultados de ventas del iPhone XR, XS y XS Max, según «The Wall Street Journal», ahora los de Cupertino presumen de sus últimos terminales.

El vicepresidente de marketing de productos de la compañía, Greg Joswiak , ha asegurado a « CNET» que el iPhone XR ha sido el terminal más vendido desde su lanzamiento, superando al iPhone XS y al iPhone XS Max.

En una entrevista exclusiva, Joswiak dijo que el dispositivo «ha sido nuestro iPhone más vendido todos los días desde el día en que estuvo disponible». Sin embargo, no ha dado cifras. Apple se reafirma en la nueva política que ha tomado recientemente: dejar de aportar datos sobre ciertas unidades de negocio.

Los últimos terminales de la compañía comenzaron a venderse a finales de septiembre tras su presentación oficial, aunque el iPhone XR no se comercializó hasta octubre. El problema es que parece que las previsiones de ventas no se están cumpliendo. Tras sus últimos resultados económicos, Apple dijo que no vendió tantos terminales como esperaban los analistas. Y a raíz de ahí muchas han sido las informaciones que apuntan a un serio problema de la compañía.

Las previsiones apuntan a una contracción del mercado móvil y Apple parece estar sufriendo las consecuencias de primera mano. «The Wall Street Journal» ha asegurado que Apple ha ordenado recortar la producción de sus últimos modelos por una demanda inferior a la que esperaban. De hecho, el diario aseguraba también que los Cupertino han decidido reiniciar la producción del iPhone X.