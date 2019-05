WhatsApp El truco infalible para que tu móvil lea en voz alta los mensajes de WhatsApp que recibes mientras conduces Existe una aplicación que permite al «smartphone» reproducir los mensajes que reciba, incluso a través del sistema del coche

¿Sabes que usar WhatsApp dispara un 134% el riesgo de tener un accidente de tráfico? Así lo asegura un estudio de la Universidad de Granada (UGR). Y, ¿sabes que si escribes un mensaje mientras circulas a 120 km/h estás recorriendo 660 metros a ciegas? Así lo asegura la DGT, que lleva años avisando de que el teléfono móvil es la primera distracción al volante.

Los conductores aprovechan cualquier momento para consultar el WhatsApp. Es el principal tipo de notificaciones que recibe nuestro «smartphone» y que más consultamos. Por ello, conviene activar el modo « No Molestar» del terminal al volante. Aunque no es suficiente, por desgracia. Por eso te traemos otra solución, aunque la mejor es siempre no hacer caso al móvil mientras conduces.

El truco infalible para que tu móvil te reproduzca los mensajes de WhatsApp que recibes mientras conduces es la aplicación gratuita « Lector notificaciones, SMS, email, mensajes», disponible en Android.

El usuario debe configurar la «app» una vez descargada, eligiendo a qué aplicaciones da acceso. Y es que esta «app» no solo permitirá a tu móvil que lea en voz alta los mensajes de WhatsApp que recibas, sino que también puede reproducir los emails de Gmail o las notificaciones de Telegram o Hangouts, entre otras, incluso a través del sistema del coche.

«'Free notification reader' es una aplicación muy útil que lee las notificaciones, ya sean correos electrónicos, SMS, mensajes de WhatsApp o cualquier notificación generada por una aplicación que tiene configurada», asegura su creador.

La «app» también cuenta con el modo «privado». Si el usuario lo activa, el móvil le dirá quién le ha escrito por WhatsApp sin reproducirle el mensaje. Una opción muy útil en caso de que vayas conduciendo con más personas en el vehículo.

También permite configurar quién te llama por teléfono o cuánta batería te queda.