WhatsApp cambiará la forma en la que reproduces los vídeos que te manden tus contactos

WhatsApp está trabajando en una nueva funcionalidad que, como es habitual, hemos descubierto gracias a WABetainfo, el medio especializado en la popular aplicación de mensajería instantánea. Esta vez, la compañía está probando una nueva herramienta: la reproducción de vídeos directamente desde las notificaciones.

La nueva opción, que de momento sólo está probando, resultaría bastante útil una vez se ponga en marcha, ya que el usuario no tendría que abrir la aplicación para visualizar los vídeos que reciba de sus contactos. Basta que con salte la notificación de WhatsApp para que, directamente, el usuario haga clic y pueda ver la grabación.

De momento, solo se está probando en la versión beta 2.18.102.5 de la «app» para iOS. Y gracias a un usuario de Twitter, sabemos cómo funciona:

Apparently. As mentioned: My wife can use the new function, a friend's wife cannot. Both use the App Store version, have never used a beta. In the video: My wife's iPhone, I hope you mean this feature (Watch the video in the notification) pic.twitter.com/mLukaM47pn