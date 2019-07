Huawei no entiende su sistema HongMeng OS como una alternativa a Android Catherine Chen, directiva de la compañía, señala que está pensado para «uso industrial»

A pesar de que Huawei lleva un tiempo preparando su propio sistema operativo móvil, que previsiblemente sustituiría a Android en caso de que el veto del Departamento de Comercio de Estados Unidos no hubiese sido aplazado, parece ser que, al menos por el momento, no se plantea abandonar la plataforma. Así lo ha reconocido Catherine Chen, vicepresidenta senior de la compañía, que ha asegurado que el sistema HongMeng OS no está pensado para ser utilizado en los «smartphone» de la compañía, que seguirán empleando Android.

La directiva señaló a varios periodistas en Bruselas, según señala la agencia china Xinhua, que HongMeng OS no está ideado para ser una alternativa a Android, sino que está pensado para «uso industrial». Al mismo tiempo, Chen señaló que el sistema operativo desarrollado por la compañía cuenta con menos líneas de código que Android, lo que lo haría, al menos sobre el papel, más seguro.

Esta noticia llega tan solo un mes después de que se aplazase el veto a la firma asiática. Cabe recordar que en mayo Google anunció que prohibía a Huawei utilizar el sistema operativo Android, el de mayor penetración del mundo y el que emplea la mayoría de teléfonos móviles de la marca china. Desde entonces, numerosas firmas estadounidenses se sumaron al bloqueo. El gobierno estadounidense, entonces, y tras varios pulsos en las negociaciones, concedió una prórroga de tres meses fijada hasta el 19 de agosto.