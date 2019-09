Cuidado con la última estafa en WhatsApp: así actúan los delincuentes para robarte tu cuenta Recogemos algunos trucos para que sus datos no se vean comprometidos por el último caso de phising

Hay que tener cuidado con los mensajes que uno recibe en WhatsApp. La OCU informa de que si recibe un mensaje SMS con el texto «Saludos de WhatsApp», es importante que no le preste atención. Si pincha, le solicitarán que verifique su número de teléfono, y si hace click en el enlace, entonces caerá es un caso de «phising» (estafa). Ya que el objetivo que persiguen las personas detrás de ese mensaje es acceder a todos sus datos; desde sus contactos hasta sus conversaciones.

Como hemos dicho, la estafa comienza con un mensaje SMS similar al que envía WhatsApp cada vez que se configura la «app» en un terminal nuevo. Si no ha solicitado ese mensaje, hay dos opciones posibles. La primera es que alguien ha metido por error su número de teléfono cuando intentaba verificar su cuenta. La segunda, es que un tercero está tratando de acceder a su cuenta, probablemente con el obbjetivo de robar su información.

Así puedes solucionarlo

En caso de que haya caído en la estafa, podrás ver en tu «smartphone» un mensaje cuando abras la aplicación: «Tu número de teléfono ya no está registrado en este teléfono. Esto probablemente se debe a que registraste tu número de teléfono en WhatsApp en un teléfono diferente».

Para solventar el problema, debe pinchar en «verificar», opción que aparece debajo del mensaje, y recuperará WhatsApp en su teléfono. Tras esto, recibirá un mensaje de verificación que ahora sí, será legítimo. Una vez lo tenga, lo más seguro es que introduzca a mano el código de verificación en vez de pinchar en el enlace.

Trucos para evitarlo

1.- No haga caso a ningún mensaje con un código de verificación siempre que no lo haya solicitado usted. Sobre todo, es importante que no pinche en el enlace que viene adjunto.

2.- Cuando cambie de terminal y quiera instalar WhatsApp en el su teléfono, es importante que introduzca el código de forma manual en vez de pinchar en él.

3.- Active la verificación en 2 pasos de WhatsApp: de este modo, cualquier intento de verificación de su número requeurirá de un número PIN de 6 dígitos que solo usted conoce. Esto es distinto de la opción de desbloquear WhatsApp con la huella dactilar ya que solo se te pedirá el PIN cuando configures la app en un nuevo teléfono, mientras que la protección con huella dactilar es cada vez que accedas a WhatsApp para preservar la privacidad de tus mensajes de ojos ajenos.