Un mes con AirSelfie2: una cámara aérea para tu móvil apta solo para los más hábiles

Soy un poco torpe, lo reconozco. Por eso, AirSelfie2 no hacía más que ganar las batallas... ¡pero no la guerra! Esta pequeña cámara aérea tiene su encanto pero la verdad es que al principio puedes llegar a maldecirla. Así que ármate de paciencia si quieres lograr manejarla a tu antojo y sacarle mucho partido. Claro que si eres de los mañosos, seguro que la dominas en el primer vuelo.

AirSelfie2 es una pequeña cámara aérea con la que podemos capturar imágenes y hacer vídeos. Se maneja a través del móvil, mediante su aplicación que tenemos que descargar. Es decir, el «smartphone» ejerce de «joystick» y esto resulta realmente complicado.

Si has manejado drones sabrás de lo que te hablo. O los antiguos coches teledirigidos. Subir, bajar, grabar, girar... se convierten en tarea casi imposible las primeras veces. Y ¡ojo! No te choques con un árbol, farola o -peor aún- se te cuele en alguna obra porque eres incapaz de hacer que retroceda. Por eso es fundamental no darse por vencidos. Pero también debes tener en cuenta las condiciones climatológicas: si hay viento, olvídate.

Tampoco contribuye la batería LiPo 7,4 V de 400 mAh porque su autonomía es de cinco minutos. Literal. Por lo que cuando empiezas a cogerle el truco, se agota y tienes que volver a cargarla.

Como he dicho, necesitas instalar la «app» AirSelfie2 en tu terminal (ya sea iOS o Android) que se conecta al dispositivo, el cuál debes tener encendido, ya que genera automáticamente su propia red wifi de 2.4 GHz. Una vez conectado, tienes tres opciones de manejo: fácil, medio o experto. Aquí toca probar. Yo, curiosamente, el modo experto fue con el que mejor resultados obtuve.

AirSelfie2 despega desde la palma de tu mano. Una vez que eche el vuelo (que no siempre lo consigues a la primera), toca pilotarlo. Pesa tan solo 80 gramos y cuenta con una estructura de aluminio anodizado que le confiere una gran resistencia, aunque si no consigues salvar todos los obstáculos o choca con el suelo, los «picotazos» son insalvables.

A través de la «app» puedes acceder al manuel de instrucciones y a la galería, donde se almacena todo el contenido gracias a su memoria de 16GB (una tarjeta micro SD que viene incluida). Cuenta con una cámara Full HD de 1080p/30fp, resolución de 12 Mpx para las imágenes, amortiguadores antivibración, un campo de visión de 85 grados y cuatro motores con un sistema de absorción de vibraciones con el que alcanza alturas de hasta 20 metros.

Además, entre las innovaciones que incorpora AirSelfie2 se encuentra CaptureMe, una tecnología patentada para identificar rápidamente a la persona frente la cámara, bloquearlo y enfocarlo sin necesidad de hacerlo manualmente. Pero, para ello, tienes que ser capaz de manejarlo a la perfección.

¿El resultado? Aquí tenéis algunas fotos sacadas con esta cámara aérea:

Viene, además, con una funda de cuero para transportarlo y cable USB-C para cargarlo. Su precio es de 229 euros.