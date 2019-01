Probamos los auriculares Arbily, muy populares en Amazon Los modelos X9, i7 y T8 se pueden comprar por menos de 60 euros

A. MARTÍNEZ

Si aún no tienes unos auriculares inalámbricos, añádelos ya en tu carta a los Reyes Magos. La tendencia es que los cables desaparezcan y los fabricantes de «smartphones» están ya optando por eliminar el tradicional puerto «jack».

Esta vez, os traemos los auriculares Arbily. En concreto, tres modelos, muy similares entre sí: X9, i7 y T8. Los tres se pueden comprar en Amazon por menos de 60 euros. Si buscas unos auriculares decentes y a buen precio, estos pueden ser los que estés buscando.

Los tres modelos se adaptan perfectamente a mi oreja y no se caen, por lo que son perfectos para cualquier deporte, ya que además son resistentes al agua y al sudor (X9 e i7: IP65 de resistencia al sudor; T8: IPX6 a prueba de agua). Pero siempre os lo decimos: el mundo de los auriculares inalámbricos es muy amplio y encontrar el que te encaje a la perfección no siempre es fácil.

En líneas generales, el X9, i7 y T8 se adaptan a la perfección, son lígeros y resultan muy cómodos. No duelen en la oreja después de llevarlos durante un largo rato y, lo que más me gusta, es que son compatibles tanto con Android como con iOS, por lo que puedes hablar con Siri y Google Assistant.

Modelo i7

Todos utilizan la versión Bluetooth 5.0 para emparejarse con el terminal. Y aquí he de ser sincera: en la primera vez, no siempre se han conectado rápidamente. Una vez lo hacen, funcionan sin problemas.

Con respecto a la calidad del sonido, se puede calificar de decente. Vamos a ser sinceros: por este precio no se puede exigir una calidad de audio excelente. Para escuchar música, cualquier de los tres modelos de los auriculares son perfectos. Sin embargo, para hacer llamadas y mantener una conversación, la calidad del audio de los tres modelos no es la mejor. He tenido, en ocasiones, problemas con mi interlocutor, quien no me entendía bien, no escuchaba de forma nítida ni clara mi voz y, en comparación con otros modelos, como los TicPods Free de los que os hablé recientemente, no hay color.

Modelo T8

Sólo el T8 no cuenta con sistema de cancelación de ruido externo, un factor importante a tener en cuenta, a pesar de que este no te aísla completamente del ruido exterior.

Por otro lado, son táctiles. Una característica a tener muy en cuenta por el precio que tienen. En función de si das un toque o dos en el auricular, puedes descolgar la llamada, colgarla, pausar la canción y iniciarla. Solo puedes subir el volumen en los modelos i7 y X9, no bajarlo (se baja al mínimo cuando has alcanzado el máximo), mientras que en T8 puedes realizar las dos opciones. Ninguno pausa la reproducción en el momento en el que te quites uno de los auriculares.

Los tres modelos vienen en sus pequeñas estuches de carga, cuentan con una batería de 800 mAh, una autonomía de unas 4 horas y tardan una hora en cargarse. También vienen con diferentes pares de almohadillas para dar con la que mejor se adapte a tu oreja.