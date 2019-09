Trucos para que las empresas dejen de mandarte publicidad por correo electrónico La Lista Robinson permite que los usuarios soliciten que las compañías dejen de llamarles por teléfono y enviarles correos electrónicos con fines comerciales

ABC TECNOLOGÍA @abc_tecnologia Madrid Actualizado: 24/09/2019 15:33h

Los anuncios que recibimos por internet pueden ser un completo incordio. Y es que las empresas, muchas veces, no saben cuando parar. Envían cartas, realizan llamadas, mandan correos electrónicos. Un no parar. Sin embargo, el usuario no tiene por qué conformarse. Si desea cambiar la situación y que las compañías le dejen tranquilo hay medios para conseguirlo. Y la mejor forma de conseguirlo, según recoge la OCU, es apuntándose a la Lista Robinson; un registro pensado para aquellas personas que no quieren continuar recibiendo publicidad.

Para apuntarse a la lista, el usuario lo único que debe hacer es acudir a este sitio web. Una vez se haya inscrito, dejará de recibir llamadas, correos electrónicos y mensajes de SMS y MMS de aquellas compañías con las que no ha tenido relación contractual en algún momento. Se deben esperar tres meses desde el registro para que la Lista Robinson comience a tener efecto. En el caso de que haya mantenido algún acuerdo con la compañía en el pasado, deberá enviar una carta o un correo a la firma solicitándoles que dejen de enviarle propaganda.

También existe la opción de cortar por lo sano y denunciar a la compañía que no hacen caso y, tres meses después de que el usuario se haya apuntado en la Lista Robinson, continúan enviando publicidad. Para ello hay que acudir a la Agencia de Protección de Datos, que recoge en su página web todas las instrucciones necesarias para llevar a cabo una reclamación de este tipo.

La OCU también expresa que los usuarios deben ser conscientes de las obligaciones de las empresas cuando estas tratan de publicitarse. Entre estas se expresa que, en los casos en los que el afectado haya tenido relación con la compañía en el pasado, esta debe informar, en cada una de las comunicaciones comerciales que realice, sobre los medios con los que cuenta el usuario para dejar de recibir propaganda de dicha firma.