Seis «apps» de videollamada ideales para felicitar la Navidad a amigos y familia

Durante el presente 2020, la crisis sanitaria nos ha obligado a abrazar con fuerza a la tecnología. Para poder cumplir con nuestras obligaciones laborales, y seguir en contacto con los anteriormente conocidos como «más cercanos», hemos tenido que recurrir a soluciones para el trabajo en remoto y hacer cursillos avanzados en servicios de videollamada . Esta situación no va a cambiar, al menos, durante la presente Navidad. Y tampoco tiene pinta de que vaya a hacerlo en los primeros meses de 2021.

Evidentemente, la tecnología no puede competir con el contacto humano, especialmente en fechas tan señaladas como las que tenemos por delante. Pero sí que puede aliviar la sensación de soledad . Ayudar a que nos sintamos algo más arropados.

Por si a estas alturas aún tienes dudas sobre qué plataforma utilizar para charlar con tu familia y amigos esta Navidad, ABC recopila algunas de las mejores opciones disponibles .

Zoom

La plataforma de videoconferencias de la pandemia. Zoom ha experimentado un crecimiento impresionante durante los últimos meses al calor de la crisis sanitaria y de las necesidades de los usuarios de seguir comunicándose. Tanto en lo laboral como en lo social. Tiene numerosas funciones avanzadas y útiles que superan, en muchos casos, a sus competidores directos.

El servicio, que permite que 49 usuarios aparezcan en pantalla de forma simultánea y puede alojar a 1.000 al mismo tiempo , cuenta con entornos distintivos, Meeting y Room. El primero da la posibilidad de realizar videollamadas directas a través de la herramienta a la que se puede unir cualquier persona a través de su ordenador o teléfono móvil mediante un enlace que se debe compartir previamente. La segunda, más profesional, permite programar las salas de conferencia.

Durante Navidad , la plataforma ha anunciado que permitirá realizar videollamadas sin límite a aquellos usuarios que empleen una cuenta gratuita. En concreto, entre el 17 y el 19 de diciembre con motivo del final de la celebración judía de Hanukkah. Entre el miércoles 23 de diciembre y el el sábado 26 por Navidad. Y entre el miércoles 30 de diciembre y el sábado 2 de enero por Año Nuevo.

WhatsApp

A diferencia de Zoom, WhatsApp no es un fenómeno de la pandemia . Se trata de una herramienta que ya era empleada por más de dos mil millones de usuarios antes de que la Covid-19 lo pusiese todo patas arriba. La aplicación de mensajería, propiedad (por el momento) de Mark Zuckerberg , además de mandar mensajes, permite realizar llamadas y videollamadas . En estos momentos, el límite de usuarios por conferencia está situado en ocho . Entre las funcionalidades disponibles, se encuentran silenciar el micrófono, quitar el vídeo o emplear la cámara trasera del «smartphone» para mostrar el entorno.

Asimismo, es posible realizar videollamadas desde conversaciones grupales dentro de la «app» de mensajería. Para ello hay que abrir el chat en cuestión, hacer clic en la opción «llamada grupal» -en caso de que el grupo cuente con más de 8 usuarios- y seleccionar los contactos con los que se desea realizar la conferencia.

Facebook y Rooms

Facebook ha dado un empujón a la mensajería privada y a las videollamadas en sus servicios, extendiendo estas características siempre que ha tenido ocasión. Su servicio de chat Messenger permite, por supuesto, realizar llamadas entre los contactos agregados. Tiene una conexión bastante estable y la imagen también es más que suficiente para un entorno informal.

Con un planteamiento dirigido al entorno móvil, los usuarios pueden jugar con las perspectivas, por ejemplo, y activar la cámara trasera para mostrar lo que ojo no ve. Es decir, útil para conversaciones informales con amigos y familiares. Permite crear grupos y, recientemente, comunicarse con hasta 50 personas . Facebook también ha promocionado Rooms , una plataforma para integrar todos sus servicios y crear salas de reuniones desde la red social, Messenger, WhatsApp o Instagram.

Google Meet

Otra de las herramientas para videollamadas que ha cobrado relevancia durante la pandemia ha sido Google Meet. Ofrece una buena calidad de imagen y su uso es muy intuitivo . Además, se ha incorporado directamente en el servicio de correo Gmail , de tal forma que cualquier usuario puede utilizarla a través de un acceso directo. O, simplemente, entrando desde su página oficial. Hay dos caminos para comenzar una videoconferencia. La primera es ser el usuario propietario que inicia y gestiona la sesión. Por otro, los usuarios que se unen.

Da soporte hasta a 250 participantes . Evidentemente, una masa de usuarios tan grande no se puede presentar desde la pantalla, con lo que se reducen hasta 16 usuarios de manera simultánea.

Houseparty

No son pocas las familias que tienen como tradición jugar a algún juego en días como Nochebuena , Navidad o Nochevieja . Houseparty , aplicación propiedad de Epic, no solo permite a los usuarios verse las caras mientras charlan, sino que también incorpora juegos para amenizar la conversación, de la que pueden formar parte hasta un máximo de ocho usuarios.

La «app» cuenta con una amplia variedad de juegos disponibles que, a su vez, tienen sus variantes de pago. Sin embargo, no es necesario recurrir a ellas para pasar un buen rato. Los títulos disponibles son Heads up! (para adivinar palabras), Trivia (el clásico Trivial de toda la vida), Chips and Guac (el típico juego de cartas y adivinanza) y Quick Draw! (exactamente igual que Chips and Guac, pero con dibujos).

Skype

Propiedad de Microsoft, esta potente herramienta ha pasado del entorno laboral al mundo del consumo. Es útil, intuitiva y ofrece muchas posibilidades . Incluso se puede realizar una llamada a un determinado número aunque no lo tengas en tu lista de contactos. Incluye, además, un chat para que los interlocutores puedan intercambiar mensajes de texto. Para iniciar sesión se requiere de un número de teléfono o correo electrónico.

Se puede llamar incluso a números de teléfono en lugar de utilizar los datos como si fuera un servicio OTT -«Over The Top»- y se cobrará a través de una tarifa concreta. Aunque ofrece versiones más avanzadas para empresa, la versión gratuita permite una conversación en tiempo real de hasta 10 personas. La calidad de imagen, aunque depende de la conexión utilizada y de la cámara del dispositivo empleada, es muy buena.