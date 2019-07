Google sabe de ti muchas cosas. El gigante de internet sabe dónde veraneas, lo que te gusta o la ruta que haces habitualmente desde casa al trabajo. Ya sabes que los datos personales son la nueva mina de oro para las empresas tecnológicas pero, a raíz del escándalo de Facebook y Cambridge Analityca, las compañías están intentando introducir nuevas medidas que, si bien no son suficientes, sí van encaminadas a reducir la invasión en la privacidad de los usuarios.

Google ya anunció en su conferencia de desarrolladores, celebrada el pasado mes de mayo, que pondría en marcha cambios en la privacidad y seguridad. Y uno de ellos tiene que ver con la puesta en marcha de controles de eliminación automática para que los de Mountain View deje de almacenar tu historial de ubicación y datos de actividad. Es decir, todo movimiento del usuario, hasta ahora, era monitorizado por la compañía. Y lo seguirán haciendo, a no ser que actives las nuevas opciones.

Google justifica dicha monitorización para «hacer que nuestros productos sean útiles para todos». Por eso, en función de tu ruta de conducción o las noticias que buscaras, te ofrecía contenido o publicidad relacionada con ello.

Auto-delete controls for Location History start rolling out today on Android and iOS, making it even easier for you to manage your data → https://t.co/dX1uoqcR8Opic.twitter.com/Oc3fk66QNm