Instagram: cómo bloquear a un contacto para que no vea tus fotos o tus Stories Si se opta por esta función, la plataforma no enviará ninguna notificación a esta persona para informarle de que la has bloqueado

MADRID Actualizado: 29/12/2018 02:17h Instagram es la red que más crece. No es para menos, puesto que se está convirtiendo en la plataforma que más interés suscita entre la gente joven. Aunque es propiedad de Facebook, empresa que no pasa por sus mejores días por los sucesivos escándalos de privacidad, el servicio dispone también de unos controles y filtros para gestionar los datos personales y el material que se publica. Muchos usuarios que optan por adentrarse en esta conocida «app», que alberga a más de 800 millones de seguidores, pero son pocos los que se han puesto a observar detenidamente sus funciones, porque igual más de uno se lleva una sorpresa. Con su uso pueden asaltarnos ciertas dudas. «Si yo bloqueo a una persona, ¿se estera de que he aplicado esta medida?». «¿Puedo seguir viendo sus fotografías»? Cabe señalar que la «app» incorpora varias funciones básicas para estos fines. Los usuarios pueden, en efecto, y según consta en los términos de uso de la plataforma, a una cuenta. Esta función aparece definida en el apartado «Configuración» en «Cuentas bloqueadas». Desde ahí, los usuarios pueden bloquear a otro contacto, aunque supone ciertos compromisos: no podrá encontrar tu perfil, tus publicaciones ni tus historias en Instagram. Es decir, existe una bidireccionalidad en los perfiles: ni podrás ver a la cuenta bloqueada ni ésta podrá verte a ti, aunque lo tengas abierto, al menos desde la propia aplicación -no así si has evitado ingresar las credenciales y te encuentras navegando por el perfil desde un navegador web-. Si se opta por esta función, la plataforma no enviará ninguna notificación a esta persona para informarle de que la has bloqueado. Únicamente si ese determinado contacto le da por cotillear tu perfil observará que, en efecto, no puedes ver nada de su contenido porque aparecerá un mensaje: «aún no hay publicaciones». Además de esta característica, Instagram permite gestionar también la privacidad de las publicaciones llamadas «Stories», esas pequeñas historias que desaparecen pasadas las veinticuatro horas. Los usuarios pueden hacer que las vean todos los contactos, ninguno o solo los que considere necesario. Temas Instagram

