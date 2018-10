Google+ Google Plus: cómo descargarse todos tus datos personales El anuncio de cierre de la plataforma social del gigante de internet se producirá en agosto, pero de momento hay una forma para no perder todo el material que se ha subido hasta la fecha

El anuncio del cierre de la red social Google Plus ha pillado a más de uno desprevenidos. A otros usuarios, por el contrario, no tanto, puesto que la plataforma no ha tenido el éxito esperado. Y eso que la multinacional estadounidense, al principio, activaba por defecto un perfil de manera automática a todos aquellos que se abrieran cuenta en Gmail. Eso luego cambió, pero tampoco reforzó la presencia de nuevos usuarios.

Ese abandono definitivo de la versión para consumidores de la que en su momento se definiera como «rival de Facebook» quedará constatado en agosto del próximo año. Fecha escogida por la compañía para cerrarlo al completo. Mientras tanto, los usuarios que hubieran publicado datos y contenidos personales pueden descargárselos fácilmente en caso de no querer perder ese material.

Es cierto que todavía se desconoce si, finalmente, Google mantendrá alojados esos archivos en alguno de sus múltiples servicios, pero por ahora es posible recuperar todo el material a través de una herramienta oficial que proporciona la multinacional, Google Takeout. Requiere, como es obvio, ingresar el nombre de usuario y las credenciales de Gmail. Cabe señalar que esta operación se trata de hacer una copia de seguridad, por lo que por el momento tus publicaciones se conservarán en tu perfil.

Desde esta plataforma los usuarios pueden exportar una copia de seguridad de los servicios que utiliza, como la aplicación Home -para controlar el asistente de voz-, Blogger -el gestor de blogs-, el calendario, los contactos o Fit -servicio de monitorización de actividad física-, así como Mapas o Hangouts -la aplicación de mensajería instantánea-.

En el caso de Google+, la herramienta incluye varios apartados distintos, con lo que hay que tener en cuenta que para guardar los datos guardados en esta plataforma hay que activar unos cuantos. Desde ahí ha que señalar «G+1», los «círculos de Google+», las «comunidades de Google+» y «stream de Google+». Una vez seleccionados los productos, hay que elegir el formato del archivo. Es decir, decidir si se quiere descargar en el ordenador o guardarlo en un servicio de almacenamiento en la «nube».

Además de esta opción, los usuarios también pueden elegir el tipo de archivo. Hay dos, el tradicional archivo de compresión con extensión .zip -que se puede abrir en cualquier ordenador- o el archivo .tgz -que requiere de un software adicional para abrirlo-. Lo más recomendable es optar por el primero.

El tamaño del archivo se puede cambiar, aunque el servicio avisa que se si elige más de 2 GB se guardarán en varias carpetas distintas. Otra de las opciones que se incluyen es la posibilidad de recibir un enlace de descargar a tu buzón de correo o añadirlo directamente a alguno de los servicios en la «nube» como Drive, Dropbox, OneDrive o Box. Completados esos pasos hay que aceptar. De manera automática se creará el archivo con todos los datos. El proceso tarda un poco en función de todo el contenido publicado en estos años.

Pasos a seguir 1.- Acceder con tu cuenta de Gmail a Google Takeout. 2.- Pulsar en «No seleccionar ninguno». 3.- Seleccionar los datos a incluir en la copia de seguridad. 4.- Personalizar el formato del archivo con el tipo de archivo de compresión, el tamaño y el método de entrega. 5.- Crear archivo.