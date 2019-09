iOS 13: cómo descargar sus novedades y qué funciones interesantes tiene Los usuarios de iPhone pueden descargarse a partir de este jueves la nueva versión del sistema operativo que añade un nuevo modo oscuro y más opciones de retoque digital

Con la llegada de los nuevos dispositivos iPhone 11, la compañía estadounidense Apple libera, tras varios meses de pruebas, la gran actualización de su sistema operativo móvil. Este año, de nuevo, se mantiene la correlación del software con iOS 13, que por primera vez además desdobla sus capacidades tras el desarrollo de iPadOS, diseñado exclusivamente para el formato tableta.

Lo primer, ¿tengo un móvil compatible?

La gran actualización de cara a otoño está lista. Los usuarios pueden descargarla a partir de este jueves en los dispositivos que sean compatibles. No todos los modelos de iPhone son compatibles. Se puede instalar a partir del iPhone 6S, lanzado hace cuatro años, así como el iPhone SE de 2016. El resto de generaciones más actuales se podrán beneficiar de sus novedades como iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS o, los más actuales, iPhone 11.

Vale, pero ¿has hecho copia de seguridad antes?

Es recomendable, antes de descargar la nueva versión, preparar el dispositivo para la nueva plataforma. Y, para ello, se aconseja hacer una copia de seguridad antes. Más que nada para evitar posibles pérdidas de información. Esta operación se puede realizar directamente desde el servicio en la «nube» o a través de iTunes, conectando el dispositivo al ordenador. Lo más probable es el móvil informe a través de una notificación que ya se puede descargar la nueva versión, aunque existe la posibilidad de ir directamente a consultarlo a través de «Ajustes/General/Software». A la pregunta de cuándo se podrá descargar, la respuesta es a partir de las 19 horas.

Bueno, ¿qué hay de nuevo?

Con pocos cambios estéticos, la nueva versión de iOS va a apostar por mejorar el rendimiento y añadir algunas herramientas interesantes, así como nuevos «memojis» y mejoras en la función «Recordatorios» para que sea más fácil y útil la información. Y, entre otras cosas nuevas, la posibilidad de bloquear llamadas de desconocidos. Bajo la promesa de ser hasta un 30% más rápido el sistema FaceID -reconocimiento facial-, la actualización añade un nuevo modo oscuro. Es compatible, no obstante, para las aplicaciones nativas de Apple y, además, va a suponer un importante ahorro de batería en los móviles con paneles de tipo OLED como el iPhone 11 Pro.

Otras de las novedades introducidas afecta directamente a Siri, el asistente de voz de Apple, que llega con una voz más natural y permite compartir audio con otros usuarios de una manera más fácil. El software de voz impacta en la función «Atajos», ahora mejor integrado en el resto de aplicaciones. El objetivo es que sean más intuitivos y fáciles de diseñar.

La cámara, también con importantes cambios

Uno de los esfuerzos de Apple en la presente generación tiene que ver con el apartado fotográfico. Y ahí entra también iOS 13, que incorpora algunas herramientas de edición como control de iluminación, el brillo, el contraste o la exposición. La aplicación «Fotos», el lugar donde se almacenan los archivos, cuenta con nuevas categorías y automatismos para encontrar mejores imágenes. Además, se podrán rotar y recortar los vídeos grabados desde la biblioteca sin tener que recurrir a aplicaciones de terceros, así como aplicar mejoras automáticas.

Los «mapas» añaden más datos

La aplicación Apple Maps se han renovado con 4.000 millones de millas adicionales, y se «mapea» Estados Unidos de forma completa. Integra la función de colecciones, en la que se guardan las direcciones favoritas. A esto se añade un nuevo modo similar a Street View que permite ver imágenes en 360 grados de las calles, con transiciones fluidas entre cada imagen.

Desembarco de Apple Arcade y mejoras en Música

En el desafío de lanzarse hacia el floreciente negocio de los servicios, Apple ha traccionado hacia el modelo de suscripción con nuevas plataformas como Apple TV y Apple Arcade. Este último ya se puede probar. Incluye, bajo un modelo de pago mensual, a centenares de juegos compatibles para todos los dispositivos de la marca de la manzana. Otro de sus servicios más importantes, Apple Music, permite por fin consultar las letras de las canciones.

Para poder «loguearte»

Una de las ideas más brillantes de iOS 13 es la función «Sign in with Apple». Una característica que protegerá la privacidad de los usuarios y permitirá ingresar en diferentes servicios digitales sin «logarte» con tu cuenta de Google o Facebook, dos empresas criticadas en materia de privacidad. Este nuevo mecanismo de autenticación se orienta a servicios que requieren ubicación y para los que es necesario validarse con Face ID para conceder permiso. También ocultará las direcciones de correos electrónicos personales de manera automática. De esta manera, las aplicaciones externas no podrán obtener la ubicación a través de Bluetooth o WiFi como sucedía hasta ahora.