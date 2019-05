Miguel A. Jiménez @mangeljimenez Almonte Actualizado: 28/05/2019 17:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La emisión del Bando Municipal por parte del Ayuntamiento de Almonte es signo de la inminencia de la celebración de la Romería más esperada por miles de devotos. En él se ofrece información vital sobre los dispositivos y servicios disponibles en la aldea durante los días de festividad y las normas de obligado cumplimiento para todos los que coincidan en el núcleo almonteño en estos días.

Este año, el documento firmado por la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, hace especial hincapié en un aspecto que, en todo caso, siempre ha estado presente: el cuidado y respeto hacia los equinos que participan en la Romería. Así, la alcaldesa insta a las fuerzas de seguridad a que «vigilen con especial atención el trato que reciben los animales y a todos los romeros a que se muestren activos en denunciar y evitar unos hechos que, además, empañan la buena imagen» de una festividad en la que «se produce una de las mayores concentraciones equinas del mundo». Las guías para su transporte se expedirán el sábado 8, domingo 9 y lunes 10 en la sede de la Concejalía de El Rocío a través de la Oficina Comarcal Agraria.

Como ha ocurrido otros años, en el Bando se especifican las normas destinadas a la preservación de la cultura y la tradición, que incluyen la prohibición de bailes y cantes que no sean los tradicionales; la instalación de puestos, tenderetes o chiringuitos sin autorización o que no vendan exclusivamente artículos propios de Romería y que en cualquier caso no podrán emitir música durante la celebración de los actos oficiales. Tampoco pueden instalarse luminosos ni puede hacerse uso de elementos reproductores de sonido que alteren o distorsionen la celebración de los actos.

Restricciones de tráfico

Una de las informaciones de mayor interés y que más afectan a los devotos que acuden a la aldea durante la Romería es la relativa a las restricciones del tránsito y las normas de seguridad vial y circulación. Como es habitual desde hace años, queda prohibida la circulación y/o el estacionamiento de vehículos a motor de cualquier clase desde las 23 horas del 6 de junio a las 15 horas del lunes 10 de junio en toda la aldea, incluyendo los callejones de servicio.

Igualmente, no se permite el estacionamiento ni la circulación de vehículos a motor por los alrededores del Santuario desde las 15 hasta las 22 horas del lunes 10, para que las hermandades puedan despedirse de la Blanca Paloma antes de partir de regreso a sus localidades de origen.

Se advierte igualmente que aquellos vehículos que cuenten con autorización para circular deberán hacerlo exclusivamente para el servicio para el que han sido autorizados.

En la A-483, entre los kilómetros 14 y 27, estará prohibida la circulación de conjunto de vehículos de más de 7500 kilos entre el 5 y el 10 de junio de 9 a 22 horas en ambos sentidos, excepto los que transportan frutas y verduras frescas. El nuevo acceso sur por la A-483 permanecerá cerrado al tráfico para todo tipo de vehículos desde el jueves 6 a las 16 horas hasta el martes 11 a las 14 horas, salvo para vehículos de emergencia y transporte público autorizados.

Al igual que en años anteriores, no se darán permisos para la venta ambulante de pan, hielo y derivados, que podrán suministrarse en los establecimientos destinados a este fin.

El hospital de campaña estará ubicado en el recinto de la AICAB, en la R-30, a partir del 5 de junio. Para facilitar el acceso el Consistorio ha dispuesto una parada de las lanzaderas.