Sacan de un río al fan de Leo Messi que se suicidió tras la derrota ante Croacia La Policía ha encontrado el cuerpo de Dinu Alex, de 30 años, quien se fue dejando una nota de despedida

ABC

Madrid Actualizado: 27/06/2018 09:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un hombre mata a su amigo durante una discusión sobre Cristiano Ronaldo y Messi en la India

Hay quien lleva su pasión por el fútbol hacia extremos insospechados. Hace unos días, poco después de la derrota de Argentina contra Croacia (3-0), un ciudadano hindú se quitaba la vida alegando que no le quedaba «nada por ver en este mundo». El hombre se tiró al río Meenachil y hace unas horas su cuerpo fue encontrado y recuperado de su cauce.

Dinu Alex, de 30 años, desapareció de su residencia en Arumanoor el pasado viernes. Él era fan incondicional de Leo Messi y, tras la contundente derrota, decidió quitarse la vida, no sin antes dejar una nota a la vista: «No me queda nada por ver en este mundo. Me voy... Nadie es responsable de mi muerte», escribió.

Al parecer, Dinu era introvertido y tenía muy pocos amigos. En otra ocasión, escribió en uno de sus libros: «Messi, mi vida te pertenece, espero verte levantar la Copa».

Desde el primer momento de su desaparición, la policía local inició la búsqueda en los alrededores del río Meenachil, donde se sospechaba que se habría tirado. Un perro rastreador olfateó desde su casa hasta el cauce del río, lo que provocó que la policía llamara a los buzos para buscar en dichas aguas.

El cuerpo fue encontrado poco después no muy lejos de su domicilio y, tras realizarse la autopsia, fue entregado a sus familiares.