A Emiliano, que nació sin paladar, labio y nariz, le dieron dos horas de vida y ya tiene 15 meses

Emiliano es un bebé, de 15 meses, que n ació con el síndrome oculo nasal , el cual le impidió desarrollar su paladar, labio y gran parte de su nariz. Su pronóstico eran solo dos horas de vida pero gracias a los cuidados de su madre ha logrado sobrevivir estos meses.

A los pocos minutos de dar a luz, los médicos le dijeron a Jaimy Aguilar que se hiciera a la idea de que su bebé fallecería en tan solo dos horas debido a la hidrocefalia y a la carencia de paladar, labio superior y parte de la nariz con las que había nacido.

Ahora, ya tiene 15 meses. Emiliano pasa sus días en su natal Bucaramanga, Colombia, luchando por su vida mientras balbucea para intentar comunicarse con madre, que no se ha dado nunca por vencida. «A los 6 meses de embarazo me dijeron todo lo que tenía», cuenta Aguilar. Decidió hacer de oídos sordos todas a las recomendaciones que le daban para que no lo tuviera.

Tras dar a luz, Jaimy decidió proteger a su bebé y lo ocultó durante un par de meses -incluso de su familia- para evitar burlas por su aspecto. Después, decidió compartir su amor por su hijo.

En la actualidad, unos 15 especialistas le dan terapia constante al pequeño Emiliano, quien se aferra a la vida.

Mientras, Jaimy pide el apoyo necesario para cubrir los gastos que tendrá que hacer con la finalidad de que el el niño pueda ser operado en California. «Toca pagar viajes, medicamentos y otras cosas», dice la mujer.

