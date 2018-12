La Edad de Oro, «los años sin miedo» Una exposición rinde homenaje a la Movida madrileña con obras pintadas sobre discos de vinilo

TheBlueAnt Galería de Arte presenta «La Edad de Oro, los años sin miedo», muestra en la que veintisiete artistas dan su interpretación de la Movida madrileña, un fenómeno social, creativo y artístico que sacudió la España de los años ochenta. Las obras ilustran una personalísima visión de este momento crucial en el ambiente cultural más amplio. Algunos la vivieron desde dentro, tanto en el plano temporal como en el geográfico, formando parte activa de la Movida o como espectadores directos. Otros, lo desarrollan desde una perspectiva más separada por motivos de edad. Muchos lo vivieron siendo niños y otros por referencias y anécdotas de las vivencias de ese tiempo transmitidas por sus padres o familiares. Pero en todas ellas subyace ya un sentimiento de nostalgia, ya uno de curiosidad y fascinación por aquella época dorada que transformó y acuñó nuevas formas de expresión tanto en el Arte como en el lenguaje.

Las diferentes obras nos trasladan a lugares que fueron recorridos por la fauna de la Movida, semidioses del asfalto ennegrecido, noctámbulos de ideas claras o actores que interpretan su vida mientras viven en el celuloide de la última ocurrencia. Aquellos modernos reconquistaron la ciudad gris sin destruirla y la llenaron de color y esperanzas, a veces nítidas y otras quebradas. Ese mundo inquieto de la Movida, que pudo parecer trivial y despreocupado, se terminó convirtiendo, con la objetividad que deja el tiempo, en base de las actuales generaciones.

La exposición muestra estos trabajos sustentados en un formato común, el disco de vinilo Long Play, como manera de dar mayor testimonio, si cabe, a través de un icono material de aquellos años. Pero, como no podía ser de otra manera, cada artista utiliza una técnica particular para dar vida a su visión de la Movida, acorde a su estilo y momento creativo. Incluso el tipo de instalación de la obra varía, dado que la exposición abarca no sólo a pintores, sino también a escultores y fotógrafos. Todos ellos con un nexo común, su calidad y compromiso artístico.

Los organizadores de la muestra explican que «después de los diferentes «ismos» y otras expresiones culturales que se dieron a lo largo del siglo XX, en España, y más concretamente en Madrid, erupciona un modo vital, pues ni tan siquiera se puede llamar movimiento ya que supera dicho concepto, La Movida. Y ella ha sido la banda sonora de nuestras vidas, el videoclip» de importantes momentos, o los colores, lugares y aromas de nuestros recuerdos. Música, imagen y sentidos que yo viví, tú viviste y todos seguimos viviendo a pesar del tiempo».

Relación de artistas participantes: José Luis Alguacil, José Antonio Amezcua, Luis Bertos, Manuel Bru, Alejandro Carpintero, Francisco Carreño, Francisco Carrillo, Alejandro Casanova, José Luis Ceña, Jesús Conde, Agustín Díaz, Paco Díaz, Soledad Flores, F. Mayor Maestre, María Teresa Martín-Vivaldi, Juanjo Martínez Cánovas, Franchu Medialdea, Jesús Montoya, Lorena Moreno, Guillermo Oyágüez, Susana Ragel, Adele Razkövi, Eduardo Roca, Gabriel Roca, Bernardino Sánchez Bayo, Julia Santa Olalla y Jaime Valero.

La exposición «La Edad de Oro, los años sin miedo» puede verse en Theblueant Galería de Arte en la calle Santa Teresa 7, hasta el 16 de enero de 2019.

Lunes: 17:00 - 20:00

Martes a Viernes: 10:30 - 14:00 | 17:00 - 20:00

Sábados: 11:00 - 14:00

Theblueant Galería de Arte Santa Teresa, 7