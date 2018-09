Los Vivancos: «El Padre Ángel es un ejemplo de dedicación y bondad» El grupo flamenco da este sábado un concierto benéfico en Leganés, enmarcado dentro del proyecto solidario #TaconeoSolidario

Leganés acogerá el #TaconeoSolidario de Los Vivancos, con un espectáculo benéfico este sábado 15 de septiembre a las 20 horas en el Auditorio de la Universidad Carlos III de la localidad. Se trata de una gala benéfica organizada por el Sindicato Unificado de Policía de Comité Territorial de Madrid (SUP) y en la que Los Vivancos donarán la recaudación íntegra a la ONG Mensajeros de la Paz del Padre Ángel.

Esta formación artística, compuesta por seis hermanos, ha sido definida por el New Yorker Magazine como la «agrupación flamenca con más proyección internacional» y ha congregado ya a más de 1.800.000 espectadores llenando teatros de todo el mundo. En sus 11 años de carrera han recibido numerosos y prestigiosos reconocimientos, entre ellos el ‘Guinness World Record’ al Zapateado más rápido del mundo. La acción se enmarca dentro del proyecto benéfico #TaconeoSolidario, una idea original de Los Vivancos que sueña con hacer bailar a la gente para ayudar a los niños. Por eso, este año el hashtag con el que se comunican en redes sociales es #HagamosBailarAlMundo, presente durante la gira.

El Ayuntamiento de Leganés colabora con el #TaconeoSolidario de Los Vivancos en esta iniciativa que también cuenta con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Las entradas, a la venta por un precio único de 20 euros, se pueden adquirir en la web diverclick.es/galabenefica o directamente a través de este enlace y en entradas.com. También existe una Fila 0 en la que los interesados pueden colaborar con una butaca solidaria: ES 1120381135706000288286.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) cuenta con gran parte de sus afiliados en la zona Sur de Madrid y en la ciudad de Leganés. Por este motivo decidieron celebrar esta iniciativa benéfica en la localidad de Leganés y en uno de los mejores recintos para este tipo de espectáculos. El Auditorio de la UC3M cuenta con capacidad para más de 1.000 espectadores. El sindicato SUP, que engloba a agentes del Cuerpo Nacional de Policía en todas sus escalas y categorías profesionales, colabora activamente con la ONG Mensajeros de la Paz fundada en 1962 por el Padre Ángel y además de esta gala benéfica en la que actuarán Los Vivancos también han colaborado previamente en otras iniciativas solidarias.

¿Cómo ha surgido la iniciativa de esta gala benéfica?

Hace ahora dos años pusimos en marcha un proyecto benéfico que llamamos #TaconeoSolidario, que liga nuestras giras a iniciativas humanitarias. Con esta iniciativa hemos recaudado fondos para muchas fundaciones, entre ellas cuentan ya Fundación Atlético de Madrid, El Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, Fundación Uno Entre Cien Mil, Cruz Roja, Global Humanitaria, Children For Peace, Casa Ronald McDonald’s, Sor Lucia Caram, Padre Ángel, Mad Woman Fest, los Damnificados por el Terremoto de Ecuador, Ciudad de los Niños, Down Salamanca, APAMA, Inocente Inocente… Fue en ese marco que surgió la colaboración con el SUP para recaudar fondos para Mensajeros de la Paz. Una colaboración de la que estamos muy orgullosos.

¿Cómo valoráis el trabajo de Mensajeros por la Paz?

El Padre Ángel es un ejemplo de dedicación y bondad, y la labor de su fundación, Mensajeros de la Paz, es invaluable por el bien que hace tantísimas personas.

¿Creéis que la gente es cada vez más solidaria, o al revés, más individualista?

Las personas somos buenas por naturaleza, es el egoísmo lo que nos hace perdernos en el yo, pero si ponemos los medios para ayudar, si hacemos visibles las causas, le gente se vuelca. Aunque debido a las nuevas tecnologías vivimos saturados de información, y eso en ocasiones hace que miremos a otro lado ante una desgracia, nadie es impermeable a la tragedia ajena. De ahí a que tantas, tantísimas personas hayan colaborado ya con el #TaconeoSolidario. Nuestro objetivo es hacer bailar al mundo, para ayudar a los más necesitados, bajo el hashtag: #HagamosBailaralmundo

¿Qué se va a encontrar el público en vuestro espectáculo?

Una fantasía visual en la que danza, artes marciales, destreza musical y humor se unen, formando una obra que mezcla un depurado virtuosismo con un vivificante eclecticismo artístico. «Nacidos Para Bailar» es un espectáculo de gran formato que celebra la vida y la diversidad. Invitamos a quién quiera saber más que nos siga en nuestras redes sociales, Twittter: @LosVivancos Instagram: @Los_Vivancos y en Facebook también Los Vivancos.

¿Cómo fue el proceso creativo de «Nacidos para bailar»?

Nos llevó más de un año poner esta obra sobre las tablas. Fueron muchísimas horas, muchas de ellas durante las giras de Aeternum, nuestro anterior espectáculo. Entre los hermanos nos ocupamos de escribir el guión, de dirigir, diseñar el estilismo… Coreografiamos, estamos a cargo de las partituras de la obra… Siempre rodeados de un equipo de primer nivel mundial. Es un proceso largo y exigente, que requiere mucha dedicación.

¿Cómo ha sido vuestra gira por 54 países?

Vertiginosa. Es difícil poner palabras a todo lo que hemos vivido. Tanto los esfuerzos y sacrificios como las preciadas recompensas. Es un estilo de vida intenso, que disfrutamos mucho.

¿Qué planes de futuro a corto y largo plazo tienen Los Vivancos?

Estamos ya inmersos en la creación de nuestro nuevo espectáculo, combinando este proceso creativo con la gira de Nacidos Para Bailar. Estamos preparando también un proyecto para EEUU del que aún no podemos adelantar mucho, pero que es de gran envergadura. Queremos también seguir dando mucha fuerza a nuestro proyecto benéfico, el #TaconeoSolidario, para seguir ligando nuestra gira a una causa humana, y más a largo plazo… ¿Quién sabe? El futuro es un libro con las hojas en blanco. Con el tiempo se verá!