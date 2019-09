La sala Berlanga despide el verano con el mejor Pop Tropical Turma Caipira, Los 300 y Club del Río actuarán en el ciclo organizado por Fundación SGAE, los días 19, 20 y 21 de septiembre

La Fundación SGAE inaugura su temporada de conciertos en la Sala Berlanga de Madrid (C/Andrés Mellado, 53) con el ciclo Berlanga Pop-Tropical que ofrecerá tres recitales del 19 al 21 de septiembre a partir de las 21h (5,50 euros, entradas a la venta en taquilla y en eventbrite.com) La muestra ofrecerá tres conciertos con algunos de los grupos más sorprendentes del panorama musical actual.

Esta fiesta musical comenzará el jueves 19 de septiembre con la divertida propuesta de Los 300.Tres músicos provenientes de Eskorzo: Manuel Collados (voces), Zeke Olmo (batería, percusión, piano y bajo) y Jimi García (trompetas) y con una sorprendente capacidad para multiplicarse por cien sobre el escenario, gracias a las posibilidades del loop y su don como multi instrumentistas. Con dos trabajos en el mercado (The Monkey Howler Times y The Fighting Kangaroo), los granadinos tienen una nueva aventura musical que están dando a conocer en este 2019: The Penguin Trip, un homenaje a la capacidad de supervivencia del pingüino. Un viaje que, en esta ocasión, nos traslada musicalmente hasta la onírica Habana.

Al día siguiente, viernes 20, la Sala Berlanga se trasladará a un rincón cualquiera de Río de Janeiro,gracias a los acordes del cuarteto Turma Caipira, La pasión por la música popular brasileña es el nexo de unión de este cuarteto surgido en 2009 en A Coruña. Turma Caipira son: Marga Ramos (voz); Fran Castro (piano y coros);Quique Alvarado (bajo) y Samuel Pérez (batería). La banda actualmente está presentando su primer trabajo discográfico -titulado Bellis Silvestri-, en el que sacan a la luz sus propias composiciones y ahondan en sus inquietudes, el amor, la introspección y la necesidad de conocer y confluir en el universo infinito de la música brasileña. Grupo revelación en la categoría de Músicas del Mundo, su presencia en festivales en estos meses ha demostrado años de investigación.Un universo propio, nostálgico e introspectivo, que confluye con naturalidad con el tropicalismo más sensible y elaborado.

Y el sábado 21 será el turno de Club del Río, siete amigos de la infancia que comparten su pasión por la vida y la música; y que dominan una gran variedad de instrumentos musicales. Concretamente: Esteban de Bergia (voz y guitarra acústica), Álvaro Félix Ayuso (voz, armónica, guitarra acústica y 12 cuerdas), Adriano Pezzi (guitarra eléctrica), Juan Torán (bajo), Juan Serra (voces, batería, tinajas y percusión), Álvaro Baños (piano y teclados) y Juan Feo (percusión). Su álbum de debut, Monzón (2014), demostró que a veces se realizan propuestas realmente diferentes en la escena musical española. Su tercer LP, Sustancia (2018), muestra la evolución natural de la banda, abriendo nuevos terrenos sonoras hasta ahora inexplorados.