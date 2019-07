El mejor cine independiente al aire libre en Cineplaza de verano Matadero Madrid y Cineteca presentan proyecciones gratuitas de 20 joyas del cine premiadas en festivales internacionales e inéditas en Madrid, de jueves a domingo durante todo el mes de agosto

La Plaza Matadero se convierte en cine de verano por segundo año consecutivo con la proyección al aire libre de una selección de títulos de cine independiente inéditos en Madrid. La programación de Cineplaza de verano presenta veinte películas llegadas de los mejores festivales internacionales –Locarno, Cannes, Berlín, Toronto o San Sebastián–, precedidas por grandes éxitos de crítica y público y nunca vistas en las pantallas madrileñas. Las proyecciones tienen lugar desde el próximo jueves 1 de agosto hasta el 1 de septiembre, de jueves a domingo, con entrada gratuita, en versión original y con subtítulos en castellano.

Monstruos australes, meteoritos veraniegos, propaganda rusa, alocados westerns contemporáneos, desbarres familiares, parques de atracciones, bicis, luces, historias de amor o jóvenes que miran con fuerza al futuro. Matadero Madrid y Cineteca ofrecen muchas razones para que, en las noches de agosto, no existan motivos para huir de la ciudad.

Entre las películas que podrán verse en Cineplaza de verano, seleccionadas por el equipo de programación de Cineteca, figuran el último trabajo de la aclamada directora Jennifer Reeder, Knives and Skin, estrenado en prestigiosos festivales de la talla de la Berlinale o Tribeca; el pre-estreno en exclusiva en España de Primeras soledades de Claire Simon, que llegará a las salas en otoño; las últimas películas de Ben Wheatley –Happy New Year, Colin Burstead– y Aaron Schimberg –Chained for Life–; la singular revisión del género de terror, con monstruo incluido y en territorio andino, Muere, monstruo, muere de Alejandro Fadel; y las dos películas polacas de la temporada: el thriller psicológico de Jagoda Szelc, Monument, y el espectacular debut en largo de Rosanne Pel, Light as Feathers.

PROGRAMA

.- Jueves, 1 de agosto, 22.30 hs.

Knives and Skin

Jennifer Reeder, EEUU, 2019, 111’ Digital Cinema Package (DCP) (+18)

Un sheriff sin demasiada experiencia lidera la investigación sobre la desaparición de una joven en el medio oeste rural. La oleada de miedo y las sospechas entre los habitantes de la pequeña ciudad destruyen algunas relaciones y fortalecen otras. Este noir juvenil y místico presenta el paso a la edad adulta como un proceso de por vida, revelando el profundo impacto que supone la pérdida repentina de la inocencia para los adolescentes, mientras sus padres deben enfrentar los fracasos de la adultez.

Berlinale 2019 Generation–Festival Internacional de Cine de Berlín y

Festival de Cine de Tribeca 2019

.- Viernes, 2 de agosto, 22.30 hs.

One Day (Egy nap)

Zsófia Szilágyi, Hungría, 2018, 99’ DCP (+18)

(No recomendada para menores de 18 años)

A sus 40 años, Anna vive siempre con prisas: tiene tres hijos, un marido, trabajo y estrés financiero. Anna cumple con los plazos, hace promesas, cuida de las cosas y se encarga de recordarlo todo. Pero no consigue pillar nunca a su marido. Le gustaría hablar con él, siente que lo está perdiendo y que no puede seguir postergando lo que vendrá después. Un conflicto entre lo cotidiano, lo insoportablemente monótono y lo frágil y único.

Festival de Cannes 2018–Semana de la Crítica (Premio FIPRESCI)

Festival American Film Institute 2018

Festival Internacional de Cine de El Cairo 2018

FICX 2018 – Festival Internacional de Cine de Gijón

Festival de Cine de Sídney 2018

.- Sábado, 3 de agosto, 22.30 hs.

Let the Corpses Tan (Laissez bronzer les cadavres)

Hélène Cattet, Bruno Forzani, Francia-Bélgica, 2017, 92´DCP (+18)

Después de robar un camión cargado con lingotes de oro, una banda de ladrones se refugia en un remoto pueblo del Mediterráneo donde vive una artista rodeada de su familia y admiradores. Parece un escondite perfecto, pero tras la aparición de dos policías va a convertirse en un auténtico campo de batalla.

Festival Internacional de Locarno 2017

Festival Internacional de Varsovia 2017

Festival de Montenegro 2018

.- Domingo, 4 de agosto, 22.30 hs.

Monument

Jagoda Szelc, Polonia, 2018, 108’ DCP (+18)

Varios estudiantes llegan a un hotel para hacer sus prácticas. El director les indica que sus nombres reales ya no son relevantes y que aquí no hay lugar para la individualidad. A medida que el grupo avanza por pasillos iluminados de verde y habitaciones vacías, el tiempo se vuelve más difuso y la atmósfera cada vez más inquietante.

Atlàntida Film Fest 2018

Festival de Cine Polaco 2018

Festival Internacional de Rotterdam 2018

.- Jueves, 8 de agosto, 22.30 hs.

Preestreno - Primeras soledades (Premières solitudes)

Claire Simon, Francia, 2018, 100’ DCP (+18)

En un instituto de los suburbios parisinos, varios adolescentes conversan sobre sus historias personales, sus familias, sus pasiones y sus soledades, mientras la ciudad se extiende a su espalda y a sus pies. A su edad, empiezan a plantearse dejar atrás a sus familias, si las tienen, o incluso a huir de ellas cuando están completamente rotas. Ir por su cuenta puede comportar tantas cosas buenas como malas.

Festival de Documental de Sheffield 2018

Berlinale 2018–Festival Internacional de Cine de Berlín - Generation y Forum

RIDM 2018–Festival Internacional de Documental de Montreal

Docaviv 2018–Festival Internacional de Cine Documental de Tel Aviv

Festival de Cine de Sídney 2018

+ Proyección del cortometraje: Espace, de Eléonor Gilbert, Francia, 2014, 15’ DCP

A través de un esquema, una alumna de primaria explica en qué medida el reparto del espacio del patio no corresponde con las expectativas (ni los derechos) de las niñas.

Clermont-Ferrand 2014–Traces de Vies (Premio Opera Prima)

Cinéma du réel–París 2014 (Premio del Centro Penitenciario de Fresne)

.- Viernes, 9 de agosto, 22.30 hs.

Our New President

Maxim Pozdorovkin, EEUU-Rusia, 2018, 87’ DCP (+18)

La historia de la elección de Donald Trump contada completamente a través del aparato ruso de propaganda. A través de giros tan hilarantes como escalofriantes, la película se convierte en un retrato satírico de la intromisión rusa en las elecciones de 2016, revelando todo un imperio de noticias falsas y las tácticas modernas de la guerra de la información.

Festival de Sundance 2018 (Premio Especial del Jurado)

CPH:DOX 2018–Festival Internacional de Documental de Copenhague

Festival de Miami 2018

Festival de Documental de Sheffield 2018

Festival de Documental Full Frame 2018

.- Sábado, 10 de agosto, 22.30 hs.

Bêtes blondes

Alexia Walther, Maxime Matray, Francia-Suiza, 2018, 100’ DCP (+18)

Fabien fue una estrella efímera de una sitcom en los 90, pero desde que su compañera de serie Corinne desapareció, Fabien pierde a menudo la cabeza y la memoria. Nada le sorprende, ni siquiera cuando en su vida se cruza Yoni, un chico joven que no para de llorar y que arrastra una bolsa con la cabeza de su amante, tan bello como un sueño, tan perturbador como un recuerdo, como un reproche viviente. Para Fabien ha llegado el momento de enfrentarse al pasado...

Festival de Venecia 2018–Semana de la crítica

BAFICI 2019–Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente

Festival Internacional de Cine de Jeonju (Corea del Sur)

.- Domingo, 11 de agosto, 22.30 hs.

Happy New Year, Colin Burstead

Ben Wheatley, Reino Unido, 2018, 95’ DCP (+18)

Colin alquila una lujosa casa de campo para celebrar el Año Nuevo junto a su numerosa familia y otros invitados. Después de una serie de tensiones iniciales, las cosas solo van a peor con el regreso de su hermano David, la oveja negra de la familia, tras una larga ausencia.

Festival de cine de Londres 2018

Premios de Cine independiente británico 2018

Festival de Tesalónica 2018

D’A Film Festival Barcelona 2019

.- Jueves, 15 de agosto, 22.30 hs.

Les météorites

Romain Laguna, Francia, 2018, 85’ DCP (+18)

Nina, una chica de dieciséis años, sueña con vivir aventuras. Mientras tanto, pasa el verano entre su pueblo en el sur de Francia y el parque temático en el que trabaja. Justo antes de conocer a Morad, un adolescente de una familia argelina que vive en las casas de protección oficial que hay en las cercanías, Nina divisa un meteorito cayendo del cielo que al parecer solo es visible para ella… como un presagio.

TIFF 2019–Festival Internacional de Cine de Toronto

Gaztefilm 2019–Festival de Cine Infantil y Juvenil (Premio Joven al Mejor Largometraje)

Festival de San Sebastián 2018–New Directors

Cinemed 2018–Festival de Cine Mediterráneo de Montpellier

.- Viernes, 16 de agosto, 22.30 hs.

Yara

Abbas Fahdel, Líbano-Irak-Francia, 2018, 101’ DCP (+18)

La joven Yara vive con su abuela en un valle al norte del Líbano, donde la mayoría de sus habitantes han muerto o han abandonado la zona. Un día aparece un joven caminante, Elias, con el que Yara experimentará las alegrías y las penas del primer amor.

Festival de Cine de Locarno 2018

FICX 2018–Festival Internacional de Cine de Gijón

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2018

.- Sábado, 17 de agosto, 22.30 hs.

The Disappearance of My Mother (Storia di B. - La scomparsa di mia madre)

Beniamino Barrese, Italia, 2019, 94’ DCP (+18)

Benedetta fue un icono de la moda en los 60, musa de Warhol, Dalí, Penn y Avedon. En los 70 se convirtió en feminista radical, luchando por los derechos y la emancipación de la mujer. A los 75 años, se hartó de todos los roles impuestos por la vida y decidió dejar todo atrás y desaparecer lo más lejos posible. Escondiéndose tras la cámara, su hijo Beniamino, director de la película, es testigo de su viaje.

Festival de Cine de Sundance 2019

FICCI 2019–Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias

CPH:DOX 2019–Festival Internacional de Documental de Copenhague

.- Domingo, 18 de agosto, 22.30 hs.

Chained for Life

Aaron Schimberg, EEUU, 2018, 91’ DCP (+18)

En el set de una película de terror con pretensiones artísticas, rodada en Estados Unidos por un gran autor europeo, Mabel, una bella actriz de Hollywood, admite estar fuera de su zona de confort. Interpreta el papel de una mujer ciega y la película, que los medios ya están tildando de mal gusto, trata explícitamente con la deformidad. La producción cuenta incluso con varios actores con discapacidad, incluyendo a Rosenthal, un cómico con una importante deformidad facial.

Fantastic Fest 2019, Austin, Texas

BFI Festival de Cine de Londres 2019

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2018

Festival de Tesalónica 2018

.- Jueves, 22 de agosto, 22.30 hs.

Volcano (Вулкан)

Roman Bondarchuk, Ucrania-Alemania, 2018, 106’ DCP (+18)

Lukas, un intérprete que acompaña a un equipo de inspectores de controles militares, se queda tirado cerca de una remota localidad al sur de la estepa ucraniana. Sin saber adónde ir, encuentra refugio en la casa de Vova, un pintoresco lugareño que hace de guía. Fascinado por su anfitrión y por su hija Marushka, de quien rápidamente se enamora, Lukas deja atrás su desprecio por la vida de provincias y emprende la búsqueda de una felicidad que nunca pensó que pudiera existir.

Seminci 2018–Festival Internacional de Cine de Valladolid

Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary 2018

Golden Apricot 2018–Festival Internacional de Cine de Ereván (Mejor Película)

Festival Internacional de Cine de São Paulo 2018

.- Viernes, 23 de agosto, 22.30 hs.

Atrás hay relámpagos

Julio Hernández Cordón, Costa Rica-México, 2017, 82’ DCP (+18)

Sole y Ana recorren la ciudad en sus bicicletas. La abuela enferma de Sole le deja como única herencia una colección de coches antiguos. Con la intención de crear un negocio de taxis, ambas se encargan de revisarlos uno a uno, pero su amistad será puesta a prueba cuando encuentren algo escondido en uno de los maleteros.

BAFICI 2017–Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente

Festival Internacional de Rotterdam 2017

.- Sábado, 24 de agosto, 22.30 hs.

Sollers Point

Matthew Porterfield, EEUU-Francia, 2017, 101’ DCP (+18)

Keith, un joven de 24 años, está en libertad condicional tras haber pasado un año en la cárcel y vive en casa de su padre. Keith recorre su barrio de Baltimore, profundamente dividido en estratos sociales, en busca de trabajo y de algo que dé un nuevo sentido a su vida. Aunque el mundo exterior tiene sus propias amenazas, los grandes enemigos de Keith son los demonios que alberga en su interior.

IndieLisboa 2018–Festival Internacional de Cine

D’A Film Festival Barcelona 2018

BAFICI 2018–Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente

Festival de San Sebastián 2017

Festival Internacional de Rotterdam 2017

.- Domingo, 25 de agosto, 22.30 hs.

The Man Who Surprised Everyone (Tchelovek kotorij udivil vseh)

Natasha Merkulova, Aleksey Chupov, Rusia-Estonia-Francia, 2018, 105’ DCP (+18)

Egor es un valiente guardabosque que trabaja en la taiga siberiana. Un buen hombre de familia, respetado por sus vecinos y que espera un segundo hijo de su esposa Natalia. Pero un día Egor descubre que tiene cáncer y que solo le quedan dos meses de vida. Nada, ni la medicina tradicional ni la magia chamánica, puede salvarle. Al final, sin más opciones disponibles, hace un último intento desesperado de engañar a la muerte y superar la enfermedad: Egor decide asumir la identidad de una mujer.

Zinegoak 2019, Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gaylesbotrans de Bilbao (Mejor Película, Mejor Actriz Secundaria)

Mostra de Cine de Venecia 2018–Orizzonti (Mejor Actriz)

Festival Internacional de Cine de Busan 2018

Festival Internacional de Rotterdam 2018

.- Jueves, 29 de agosto, 22.30 hs.

L'île au trésor

Guillaume Brac, Francia, 2018, 96’ DCP (+18)

Verano en un parque de ocio de un suburbio de París. Una tierra de aventuras, coqueteos y transgresión para algunos, un lugar donde ocultarse o tomarse un descanso para otros... Con su playa y sus escondidos recovecos, es como un reino de la infancia esperando a ser explorado, resonando con la agitación de la sociedad actual.

IndieLisboa 2019 – Festival Internacional de Cine

D’A Film Festival Barcelona 2019

Festival Internacional de Karlovy Vary 2018

DocPoint 2018–Festival de Cine Documental de Helsinki

BAFICI 2018–Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente

Festival Internacional de Cine de Jeonju 2018

.- Viernes, 30 de agosto, 22.30 hs.

Suburban Birds (Jiao qu de niao)

Sheng Qiu, China, 2018, 118’ DCP (+18)

Tras producirse un hundimiento de tierra en un área suburbana, el equipo de ingenieros capitaneado por Hao tiene que hallar la causa. Después de varios días deambulando en busca de respuestas, Hao entra en una escuela donde encuentra un diario que cuenta la historia de un niño y la separación de su grupo cercano de amigos. Conforme avanza la investigación, Hao descubre que el diario contiene profecías de su propia vida.

Festival Internacional de Cine de San Francisco 2019

Festival Internacional de Locarno 2018

Festival Internacional de Cine de São Paulo 2018

Festival Internacional de Cine de Macao 2018

.- Sábado, 31 de agosto, 22.30 hs.

Muere, monstruo, muere

Alejandro Fadel, Argentina-Francia-Chile, 2018, 109’ DCP (+18)

En una alejada región de la cordillera de los Andes se encuentra el cuerpo decapitado de una mujer. El oficial Cruz de la policía rural se hace cargo de la investigación. David, esposo de Francisca, la amante de Cruz, se convierte rápidamente en el principal sospechoso. Cuando lo internan en un hospital psiquiátrico, culpa a un Monstruo que se le aparece abrupta e inexplicablemente. Entonces, Cruz se empeña en demostrar una misteriosa teoría que incluye nociones geométricas, los desplazamientos de una banda de motociclistas y una voz interior, obsesiva, que repita como un mantra: “Muere, monstruo, muere”.

Festival de Cannes 2018–Un Certain Regard

Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña 2018

Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2018 (Mejor Banda Sonora)

.- Domingo, 1 de septiembre, 22.30 hs.

Light as Feathers

Rosanne Pel, Países Bajos, 2018, 85’ DCP (+18)

Eryk tiene 15 años, vive con su madre, su abuela y su bisabuela en un pequeño pueblo de Polonia. Tiene una relación demasiado íntima con su madre manipuladora y dominante. Eryk está enamorado de su vecina Klaudia de 13 años, pero no conoce la diferencia entre el amor y el abuso.

Cinema Jove 2019–Festival Internacional de Cine de Valencia (Mejor Película)

Festival de Cine de los Países Bajos 2018 (Premio de la Crítica Holandesa)

TIFF 2018–Festival Internacional de Cine de Toronto

Festival Europeo de Ópera Prima de Angers (Mejor Actor)