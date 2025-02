Todo lo que llega a Netflix en abril de 2022: estrenos de series, películas y documentales

El extenso catálogo de Netflix se amplía (aún más) en abril de 2022. La plataforma de Reed Hastings tiene previstos más de treinta estrenos entre series, películas y documentales entre los que se encuentran el esperado final de 'Ozark' y la nueva temporada de 'Élite'.

En temas de largometrajes, Netflix estrena 'Metal Lords', una comedia adolescente sobre dos amigos que se preparan para tocar en la guerra de las bandas. Llega también 'Apolo 10 ½', la película que sigue a un hombre que recuerda con nostalgia los inicios de la carrera espacial y a llegada del hombre a la Luna en los años 60.

En el mes de abril podremos disfrutar también de 'El misterio de Marilyn Monroe', una serie que explota los últimos momentos de la vida de una de las actrices más legendarias de Hollywood , así como los eventos que la llevaron a ser encontrada muerta en su departamento, de una aparente sobredosis.

Series

'Élite': Temporada 5 (8 de abril)

Cada temporada de Élite tiene un misterio apasionante y diferente. La primera temporada trataba sobre quién mató a Marina ; la segunda se centró en la desaparición de Samu; y la temporada 3 contó la historia del asesinato de Polo . Aún no está claro exactamente lo que la temporada 5 de esta popular serie nos tiene preparado pero lo que sí sabemos es que habrá cambios importantes en el reparto.

Nuevamente, no hay confirmación oficial sobre quién estará en el reparto de la temporada 5. Parece que casi todos volverán porque la temporada termina a la mitad del año escolar. Sin embargo, Arón y Miguel probablemente no volverán porque Guzmán y Ander se van de viaje al final de la temporada, a menos que tengan que volver a Madrid. Tampoco sabemos si Pol Granch volverá como Phillipe o no.

'Bienvenidos a Edén' (1 de abril)

Unos jóvenes son invitados a una fiesta exclusiva en una isla de ensueño, pero pronto les quedará claro que eso tiene muy poco de paradisiaco . Amaia Aberasturi, Belinda, Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Ana Mena y Berta Vázquez lideran el reparto de Bienvenidos a Edén, el thriller español que llega a Netflix el próximo 1 de abril.

'Anatomía de un escándalo' (15 de abril)

Michelle Dockery y Sienna Miller protagonizan esta miniserie creada por David E. Kelley ('Big Little Lies') y Melissa James Gibson. Cuenta la historia de cómo un escándalo sacude la vida de una familia de la élite política de Reino Unido.

'Los herederos de la Tierra' (15 de abril)

Basada en la novela homónima, nos trasladamos a la Barcelona de finales del siglo XIV para conocer las vivencias de Hugo Llor, quien persigue su sueño de ser constructor de navíos hasta que en su camino se cruzan los Puig, familia enemiga de su mentor. Hugo se verá debatiéndose entre su lealtad y la propia necesidad de supervivencia.

Esta vez no es Atresmedia, sino directamente Netflix la que estrenará 'Los herederos de la Tierra' el próximo 15 de abril, serie de la que ya tenemos un primer tráiler.

'Pálpito' (20 de abril)

La historia de Pálpito sigue la historia de la misteriosa desaparición de una mujer, quien ha sido secuestrada por un hombre de poder que tiene la intención de quitarle el corazón y así poder dárselo a su esposa, quien necesita un trasplante de urgencia. Sin embargo, el esposo de la víctima comenzará un viaje de venganza y justicia.

Pálpito, la nueva telenovela colombiana que llegará a la plataforma en el mes de abril promete enganchar a la audiencia desde los primeros minutos con su historia.

'Muñeca rusa': Temporada 2 (20 de abril)

Han pasado tres años desde que se estrenara la primera temporada de Muñeca rusa. Netflix confirmó que la serie volvería con una segunda entrega después de varios parones en su producción a causa del coronavirus.

El próximo 20 de abril volveremos a ver a Natasha Lyonne como Nadia, enfrentándose al bucle temporal del que no puede salir.

'Heartstopper' (22 de abril)

Charlie y Nick descubren que su improbable amistad podría ser algo más que eso mientras lidian con la escuela y el amor en esta serie que habla del momento en el que te conviertes en adulto.

'Ozark': Temporada 4 (Parte 2) (29 de abril)

Marty y Wendy afrontan amenazas y luchan por mantener felices al cartel, al FBI y a sus propios hijos el tiempo necesario para recuperar sus vidas.

El próximo 29 de abril conoceremos el final de Ozark . Netflix ha anunciado oficialmente la fecha de estreno de la temporada 4 y, además, ha aprovechado para lanzar un teaser trailer en el que, como no podía ser de otra manera, el personaje de Julia Garner cobra todo el protagonismo.

Más series de Netflix

'Entre reja y reja' (12 de abril): Laura Willis, directora de una cárcel de mujeres y ex organizadora de eventos, documenta las emociones y sobresaltos de la vida tras las rejas.

'DC's Legends of Tomorrow': Temporada 6 (15 de abril): Sin Sara y con una fan de la teoría de conspiración en el equipo, las leyendas viajan por el tiempo y el espacio para salvar al mundo.

'Better Call Saul': Temporada 6 Parte 1 (19 de abril): ganadora de un Emmy regresa a Netflix con el estreno de su sexta temporada.

'Selling Sunset': Temporada 5 (22 de abril): Nuevos amores. Viejos enemigos. Una cara nueva. Con el mercado de lujo a tope, la competencia en la agencia llega al límite.

Películas

Apolo 10 1/2: Una infancia espacial (1 de abril)

Un hombre comparte su vida a los 10 años en el Houston de 1969 y entrelaza historias de nostalgia con un relato fantástico de un viaje a la Luna.

'Metal Lords' (8 de abril)

Para los inadaptados adolescentes Hunter y Kevin, el camino a la gloria es claro: dedicarse al metal, ganar la batalla de bandas y que los idolatren.

'Entre la vida y la muerte' (8 de abril)

Después de perder al amor de su vida en un trágico accidente, una adolescente desconsolada empieza a creer que él le envía señales del más allá.

'Elige o muere' (15 de abril)

Dos amigos tentados por un premio en metálico sin reclamar reinician un misterioso videojuego de los 80 y entran en un mundo surrealista inmerso en el más puro terror.

Más películas de Netflix

'El habitante' (1 de abril): Cuando entran a robar una casa, tres hermanas descubren un siniestro secreto escondido en el sótano que las obliga a desenterrar su doloroso pasado .

'Ya veremos' (1 de abril): Antes de operarse de la vista, Santi escribe una lista de deseos y les pide a sus padres que dejen los pleitos de lado y lo ayuden a cumplirla.

'Dios no está muerto 3: Una luz en la oscuridad' (1 de abril): Después de que su iglesia se incendia, un pastor se enfrenta a las autoridades universitarias que desean expulsar a la congregación del campus.

'Yaksha: Operaciones despiadadas' (8 de abril): Un respetable fiscal que visita una ciudad peligrosa para examinar a un equipo encubierto y su notorio líder se suma a una guerra mortal entre espías .

'Las niñas de cristal' (8 de abril): Una bailarina agobiada por la presión del papel principal encuentra refugio en una amistad con una compañera que las aísla del mundo real.

'La princesa de la Yakuza' (20 de abril): Yakuza, una chica en São Paulo conoce a un hombre con amnesia y un misterioso artefacto tras descubrir que es la heredera de una familia criminal.

Déjate llevar (22 de abril): El verano antes de la universidad, la estudiosa Auden conoce al misterioso Eli que le ayuda a experimentar la vida adolescente sin preocupaciones.

'Amor de madre' (29 de abril): Un hombre a quien dejaron plantado en el altar se ve obligado a seguir adelante con su luna de miel. Le acompaña en este viaje su controladora madre.

'Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury' (30 de abril): Biografía inspirada en la vida de Freddie Mercury, de inadaptado a vocalista de la icónica Queen, y en el agitado ascenso a la fama de la banda.

Documentales y especiales

'Regreso al espacio' (7 de abril)

Elon Musk y los ingenieros de SpaceX revolucionan los viajes ultraterrestres al llevar astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional.

'Regreso al espacio' Netflix

'Nuestros grandiosos parques nacionales' (13 de abril)

Narrada en inglés por el expresidente Barack Obama , esta docuserie se centra en algunos de los parques nacionales más espectaculares del mundo.

'En el blanco: El ascenso y la caída de Abercrombie & Fitch' (19 de abril)

Era la marca del momento . Este documental explora el reinado de de finales de los 90 e inicios de los 2000 y cómo prosperó basado en la exclusión.

'El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas' (27 de abril)

'El misterio de Marilyn Monroe' Netflix

En este documental, un autor reexamina la misteriosa muerte de Marilyn Monro e y comparte entrevistas realizadas a las personas que la rodeaban.