Publican el vídeo de Isaac que Lucía no quiso ver en el estreno de 'Baila conmigo' La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' abandona el lugar de grabación negándose ha escuchar las palabras de su ex pareja

El estreno de 'Baila conmigo', el nuevo programa de Cuatro ha llegado repleto de emociones fuertes para los dos protagonistas del programa, pero especialmente para la gaditana Lucía.

La ex participante de' La Isla de las Tentaciones' abandonaba el plató nada más ver una imagen de Isaac en una de las televisiones del programa. La joven ha dejado claro que no quiere saber nada de su ex pareja después de descubrirle desnudo con otra chica en su cama, por lo que avisaba a la dirección del estrenado programa de estar dispuesta a abandonar si le hacían ver cualquier cosa que tuviese que ver con él.

El programa aceptó la decisión de la joven gaditana dándole la oportunidad de elegir. Lucía decidió no ver el mensaje de su ex: «No lo quiero volver a ver nunca más. Yo cosas malas en mi vida no quiero y él es el cáncer de mi vida. Tanto que no quiere saber nada de mí, ¿para qué viene aquí? ¿Para sus minutitos de gloria? Vete a tu casa «, expresó la ex de Isaac.

Este viernes, 'Cuatro' ha hecho público el vídeo de 'Lobo' que Lucía decidió no ver. «Lucía, cariño, me paso por aquí para desearte suerte en tu nueva etapa de soltera , que se que tenías ganas. Espero que encuentres a alguien, aunque va a ser complicado porque después de estar conmigo se te van a quedar todos pequeños« , dice Isaac en el vídeo.

Para terminar, el ex de Lucía ha dejado entrever que podría acudir a 'Baila conmigo' para encontrar pareja. «Te deseo muchísima suerte. Déjame la mansión calentita para que cuando llegue papá encuentre a su Caperucita», señala el ex concursante de 'La isla de las tentaciones'.