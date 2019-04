TELEVISIÓN 'No ni ná', la tienda de ropa de Paz Padilla en Zahara de los Atunes La artista gaditana inaugura este sábado el nuevo negocio que comparte junto a su hija Anna

Paz Padilla se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional. La polifacética artista gaditana ha compaginado estos últimos meses varios programas de televisión, una serie y una obra de teatro pero, no conforme con eso, se ha embarcado en nuevos proyectos empresariales. El último acaba de hacerlo público: este sábado inaugura junto a su hija Anna una tienda de ropa en Zahara de los Atunes.

Era la propia Anna la que daba a conocer la noticia y todos los detalles a través de su cuenta de Instagram:

«Por fin os lo podemos contar!!!!! Vamos a abrir una tienda de ropa en Zahara de los Atunes Paz Padilla y yo!!!! Llevamos mucho tiempo preparando todo y nos hace muchísima ilusión. Hemos elegido con mucho gusto ropa y complementos de marcas que nos inspiran y muchas de ellas con las que llevo trabajando mucho tiempo. La inauguración es este sábado 13 de abril a las 19:00 en la calle Maria Luisa 36 y os esperamos a todos ahí!! Para los que no podáis ir, estará abierta a partir del sábado para que los que veraneéis por ahí podáis ir. Además, voy a grabar todo para youtube para que podáis verlo bien y enseñaros la ropita y demás!!!!!!! En fin, que me muero de ilusión. Y que os quiero. 'No ni ná' ABRE SUS PUERTAS».

En declaraciones recogidas por los compañeros de la revista 'Semana', Paz hablaba de los motivos que le han llevado a abrir la tienda: «Es una tienda de moda, que de eso mi hija sabe mucho. Me monto en otra historia empresarial por dos motivos. Lo hago para ayudar a la familia, evidentemente, pero mi trabajo en televisión tarde a temprano se me va a acabar, y si se me acaba yo tengo que seguir trabajando».

Lleva un tiempo trabajando en un negocio al que, parece, le está dedicando muchas horas: «He estado en París y Roma, comprando complementos y ropa. Me he movido mucho».

En sus respectivas cuentafs de Instagram, Anna y Paz han empezado a enseñar algunas de las prendas y de los complementos que se podrán adquirir en 'No ni na' a partir del próximo sábado en Zahara de los Atunes.