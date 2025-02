Muere la actriz Verónica Forqué

La reconocida actriz española Verónica Forqué ha muerto este lunes a los 66 años de edad . Su cuerpo ha sido hallado por una amiga a las 12,45 horas en su domicilio de Madrid , situado en el distrito de Chamartín. Ha avisado a los servicios de emergencia, que han intentado la reanimación pero no ha sido posible .

Verónica Forqué es historia del cine y el teatro español. Cuenta con una trayectoria profesional que abarca más de 80 personajes en cine, teatro y televisión. En la década de los años 80 consolidó su despegue en el cine españo l dentro de la comedia gracias a su papel en '¿ Qué he hecho yo para merecer esto?', seguido de otros papeles relevantes en películas como 'Kika' o 'Bajarse al moro'. Es, junto a Carmen Maura, la actriz más veces reconocida en los Premios Goya, con dos galardones.

Verónica era hija del director de cine José María Forqué ('Atraco a las tres') y de la escritora, guionista radiofónica y actriz Carmen Vigo. En su familia abundaba el talento, ya que su hermano Álvaro también era director de cine. «Es muy versátil y tiene piel de camaleón, con gran sentido popular y facilidad para la parodia», describió su padre.

Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz. — MasterChef (@MasterChef_es) December 13, 2021

El paso de Verónica Forqué por 'Masterchef Celebrity'

La intérprete había participado en la última edición del concurso 'MasterChef Celebrity '.

Tras varios programas y un pie puesto casi en la semifinal de Masterchef Celebrity', Verónica Forqué entró en cocinas para comunicar que abandonaba el concurso debido a la presión . «Necesito descansar. En la última prueba de exteriores, me agobié, Yo no soy de tirar la toalla, pero no podía más. Renuncio a este delantal», reconocía.

"Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/80YgFRhu70 — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021

«Hay que ser coherente, siempre procuro serlo, y necesito descansar. Mi cuerpo y el universo me están diciendo ‘necesitas parar’ . Pero es la experiencia más emocionante, intensa, divertida, rara de mi vida», alegó.

Un audio enviado a Pepe Rodríguez

Tras el hallazgo del cuerpo de Verónica Forqué y la triste noticia de su muerte, una grabación que en su momento no tuvo gran repercusión , ha tomado ahora una importante relevancia.

Se trata de un audio que envió a uno de los coach, el cocinero Pepe Rodríguez: «Pepe, soy Verónica, no tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. La experiencia de las mejores de mi vida. Soy una luchadora, pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma, volveré cuando esté buena», dijo la actriz.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021