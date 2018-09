TELEVISIÓN Dave y Julia pasan la pasarela tras lucirse en la Gala 1 de OT 2018 Los primeros nominados de la edición son Alfonso y Sabela por "la actuación más aburrida de la noche"

Pese a que tenían canciones complicadas, Dave y Julia no han tenido problemas para pasar la pasarela y continuar una semana más en Operación Triunfo 2018 tras hacerlo con nota en la Gala 1.

Así, ambos tuvieron el visto bueno del jurado pese a que sus compañeros, Marilia y Joan Garrido, no dieron la talla con temas complicados para lucirse y muy propicios para recibir una nominación.

Dave interpretó junto a Marilia 'Alfonsina y el mar' y el sanluqueño demostró, como ya había hecho durante los ensayos, que tiene tablas. Aguantó el tirón durante los gallos de su compañera y demostró estar más que preparado parea afrontar una actuación en solitario o junto a otro compañero de más nivel que le ponga a prueba.

Julia tampoco lo tuvo fácil. Si Marilia cometió algún fallo que pudo haber despistado a Dave, la interpretación de 'Vuelvo a verte' (de Malú y Pablo Alborán) por parte de Joan Garrido fue aún peor. Desentonó en varias ocasiones y se mostró algo nervioso sobre las tablas.

Julia, por su parte, demostró que tiene calidad de sobra para pasar sin problemas las primeras rondas del programa, pero si quiere aspirar a ganar tiene que dar algo más. Tiene que mostrar más intensidad en el escenario si quiere competir contra titanes como Noelia, Natalia o Famous.

Alfonso y Sabela, primeros nominados

Alfonso y Sabela, que interpretaron la que fue para muchos 'la canción más aburrida de la noche, son los primeros nominados de OT 2018. Los que lograron salvarse in extremis porque tampoco habían logrado pasar la pasarela en un primer momento fueron África y Joan, que finalmente fueron salvados por la Academia y sus compañeros, respectivamente.

La actuación top para los entendidos de la primera gala fue la protagonizada por Noelia y Alba, algo esperado por otro lado. Son dos chicas con un torrente de voz brutal y los encargados de las canciones decidieron juntarlas y que interpretaran 'Respect', de Aretha Franklin. Lo bordaron y Noelia se ha convertido en la primera favorita del concurso.

La otra actuación que sobresalió con respecto al resto fue la de Natalia y Famous, probablemente los dos concursantes con más presencia en el escenario, que interpretaron 'Feeil it still' de Portugal. The Man.