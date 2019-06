TELEVISIÓN 5 motivos por los que nadie debería perderse la última de Rambo Sylvester Stallone cerrará la saga de uno de los personajes bélicos más míticos de la historia del cine

Diez años después de la última entrega y 37 de la primera John Rambo dirá adiós a las pantallas de cine. El próximo 20 de septiembre se estrena 'Rambo: Last Blood', en la que será la quinta película del personaje creado por David Morell y que ha popularizado en la gran pantalla Sylvester Stallone.

Muchos creen que el director de 'Rocky IV' (entre otras) se está pasando con tanto remake, pero nadie más que él merece poder concluir sus sagas. Rocky y Rambo son dos iconos del siglo XX que han marcado y siguen marcando a todos los que se acercan a ellos.

Existen motivos de sobra por los que Rambo merecía una quinta entrega y ningún fan del cine de acción debería perdérsela. Estas son algunas de ellas:

Rambo no ha dicho adiós

Sylvester Stallone dirigió y protagonizó en 2008 'John Rambo (Rambo IV)'. Fue un filme perfecto para nostálgicos del Rambo más comercial: tiros, muertos y pocas palabras. Tan pocas que Rambo se pasa los últimos veinte minutos de la película disparando y sin decir ni una sola palabra. Está bien que sea un poco introvertido, pero los fans merecemos una última frase mítica antes de que el personaje pase a ser historia del cine. La esperamos ahora.

Stallone no la dirige

Las mejores películas de las sagas de Rambo y Rocky son las que Sylvester Stallone no dirige. Y no porque el autor del guión de Rocky no tenga talento, sino porque tira demasiado de clichés, de lo que funciona, y eso hace que sus filmes pierdan calidad. Por eso, mejor que sea Adrian Grunberg ('Vacaciones en el infierno') el que esté a los mandos y Sylvester que se dedique a lo que mejor sabe hacer: lanzar flechazos a helicópteros y ese tipo de cosas.

El tráiler

El primer tráiler del filme es muy bueno. Un Stallone retirado en un rancho a modo de western da pie a una película de acción que, bien llevada, puede ser muy entretenida. Además, lo vemos con su famoso cuchillo y lanzando flechas incendiarias... ¿Qué más se puede pedir? Todo apunta a que John Rambo se va a despedir como se merece, por todo lo alto.

El personaje está de actualidad

'Acorralado', el nombre que se le dio en español a 'First Blood', la primera película de John Rambo como personaje, es un producto de mucha calidad. Narra la historia de un excombatiente en Vietnam que vuelve a casa y no es bien recibido por algunos de sus compatriotas.

En todos los filmes de Rambo esa falta de adaptación a la sociedad siempre se ha repetido y es algo que hoy día, 37 años después del estreno de la primera película y más de 4 décadas del final de la Guerra de Vietnam, sigue estando de actualidad.

El mundo, lamentablemente, no ha cambiado demasiado.

El fin de una era

El cine de acción de los ochenta hace tiempo que se acabó y, pese a que Stallone ha intentado mantenerlo vivo con la saga de 'Los mercenarios', no lo ha conseguido. El gen ochentero continúa vivo en los personajes de Rocky Balboa y John Rambo. El primero ya ha muerto ('Creed 2' es un filme soporífero que no merece una tercera entrega) y el segundo está a punto de hacerlo.

Stallone y Schwarzenegger marcaron una época brutal del cine de acción que merece ser despedida por todo lo alto. John Rambo es el elegido para matar una era que nunca olvidaremos.