Piden que los microbios se incluyan en el debate sobre el cambio climático Apoyan la existencia de todas las formas de vida superiores y son de importancia crítica en la regulación de este fenómeno

Ep Actualizado: 19/06/2019 10:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Más de 30 microbiólogos de 9 países han emitido una advertencia en la que piden que se deje de ignorar a una «mayoría invisible» en la biodiversidad y el ecosistema de la Tierra al abordar el cambio climático, en referencia a los microbios, ya que aseguran que de seguir haciéndolo habrá importantes consecuencias.

«Los microorganismos, que incluyen bacterias y virus, son formas de vida que no se ven en los sitios web de conservación. Apoyan la existencia de todas las formas de vida superiores y son de importancia crítica en la regulación del cambio climático. Sin embargo, rara vez son el foco de los estudios sobre el cambio climático y no se consideran en el desarrollo de políticas», explica el profesor Rick Cavicchioli, microbiólogo de la Escuela de Biotecnología y Ciencias Biomoleculares de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), en Sídney (Australia).

Los microbios desempeñan funciones críticas en la salud animal y humana, la agricultura, la red alimentaria mundial y la industria, subrayan los autores del estudio, publicado recientemente en la revista Nature Reviews Microbiology.

Por ejemplo, el Censo de Vida Marina estima que el 90% de la biomasa total del océano es microbiana. En los océanos, las formas de vida marina llamadas fitoplancton toman energía de la luz del sol y eliminan tanto dióxido de carbono de la atmósfera como las plantas. El pequeño fitoplancton constituye el comienzo de la red alimenticia del océano, alimentando a las poblaciones de kril que luego alimentan a los peces, aves marinas y grandes mamíferos como las ballenas.

«En ambientes terrestres, los microbios liberan una gama de gases de efecto invernadero importantes a la atmósfera (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) y el cambio climático está causando que estas emisiones aumenten», añade Cavicchioli.

«La cría de animales rumiantes libera grandes cantidades de metano de los microbios que viven en su aparato digestivo, por lo que las decisiones sobre las prácticas agrícolas globales deben tener en cuenta estas consecuencias -concreta el profesor-. Y, por último, el cambio climático empeora el impacto de los microbios patógenos en los animales (incluidos los humanos) y las plantas, porque el cambio climático está estresando la vida de los huéspedes, lo que facilita que los patógenos causen enfermedades».

Decisisones afectan a todas las formas de vida

En su declaración, los científicos piden a los investigadores, instituciones y gobiernos que se comprometan a un mayor reconocimiento microbiano para mitigar el cambio climático.

Además, la investigación sobre el cambio climático que vincula los procesos biológicos con los procesos geofísicos y climáticos globales debería, en su opinión, centrarse «mucho más» en los procesos microbianos.

«Si los microorganismos no se consideran efectivamente, significa que los modelos no se pueden generar adecuadamente y las predicciones podrían ser inexactas. Las decisiones que se toman ahora afectan a los humanos y otras formas de vida, por lo que si no se tiene en cuenta el mundo microbiano, se está perdiendo un componente muy importante de la ecuación», advierten los expertos.

Cavicchioli destaca que los microbiólogos están trabajando en el desarrollo de recursos que se pondrán a disposición de los maestros para educar a los estudiantes sobre la importancia de los microbios.