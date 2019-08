La impactante imagen de una tortuga con el cuerpo deformado por una goma elástica Unos limpiadores la encontraron cerca de un drenaje y descubrieron que la deformidad, poco habitual, estaba causada por una tira elástica ajustada a su caparazón

Unos trabajadores tailandeses han encontrado una pequeña tortuga acuática con un cuerpo en forma de «8» debido a que creció con una banda elástica pegada alrededor de su cuerpo. El hallazgo se ha producido en la provincia costera de Chonburi.

La pequeña criatura fue descubierta por unos limpiadores que, de forma accidental, tropezaron con ella al pisarla cerca de un drenaje. Muchas de las personas que se encontraban alrededor se sorprendieron por la extreña figura de «reloj de arena» de la tortuga y notaron que la causa de la deformidad, poco habitual, era una goma elástica apretada alrededor de su caparazón, que rápidamente sacaron.

Según los medios locales, se cree que la banda se había quedado «atrapada» en la tortuga cuando era una cría y su caparazón se vio obligado a crecer a su alrededor.

«La pobre tortuga debe haber estado sufriendo desde que era pequeña. Si no la hubiéramos hallado, no sé qué hubiese ocurrido. No habría habido nadie para quitarle la banda elástica», comentó uno de los trabajadores.

En Tailandia, la tortuga es una de las principales víctimas de la contaminación por plásticos como bolsas, botellas, cánulas o por la gran cantidad de tapones que suelen encontrarse en el mar y en los ríos del país.