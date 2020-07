reciclaje Los libros de texto se suman a la economía circular Aterriza en España Book In Loop, la primera alternativa sostenible que genera hasta un 75% de ahorro con la compra-venta de libros escolares Los libros pasan todo un proceso de desinfección y son entregados con todas las medidas de seguridad

Charo Barroso Madrid Actualizado: 24/07/2020 17:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras su éxito en el mercado portugués, aterriza en España Book In Loop, la primera plataforma de compra y venta de libros de texto escolares de segunda. El objetivo de esta green startup es ofrecer a las familias que residen en España una mayor accesibilidad a manuales escolares desde primaria hasta bachillerato. La iniciativa genera beneficios económicos y fomenta hábitos de consumo sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Con esta propuesta eco-disruptiva, Book In Loop ha generado en los últimos tres años un ahorro de más de 3 millones de euros en los bolsillos de las familias portuguesas, alargando la vida útil de más de 300.000 libros de texto. Tras el éxito de la iniciativa han decidido ampliar fronteras y ofrecer los beneficios de su plataforma digital también en nuestro país. En España, el gasto medio que supone para las familias la compra de libros escolares ronda los 250€ por cada alumno. Con el modelo de negocio que propone Book In Loop basado en economía circular, las familias pueden ahorrar hasta un 75%. Los usuarios pueden vender los libros que ya no necesiten y recuperar el 25% (unos 5 euros por libro) y comprar los libros para el año siguiente con un 50% de descuento. Además, todos los libros pasarán previamente por un proceso de evaluación para garantizar que cumplen con los criterios de calidad establecidos.

«Creemos firmemente en la necesidad de promover iniciativas que tengan como eje central impulsar la educación y la responsabilidad medioambiental. La educación es la mayor garantía de futuro que puede tener la sociedad. Por eso, queremos ofrecer a las familias que residen en España la posibilidad de acceder a los libros a través de una alternativa sostenible que a su vez les permita ahorrar en el gasto escolar. Además, con la reutilización de los libros de texto continuamos avanzando en el camino hacia la implementación de hábitos de consumo más sostenibles y respetuosos con el medioambiente» afirma Ricardo Morgado, Co-fundador de Book in Loop. Una iniciativa 'verde' que, señala, tiene como objetivo liderar la transición hacia un modelo sostenible de consumo de libros escolares, animando a las familias a beneficiarse de una economía circular, ecológica e inclusiva.

Para su desembarco en España, Book In Loop cuenta con Correos como partner logístico que habilitará 2.145 de sus oficinas repartidas por todo el país para ser utilizadas como punto de entrega de los libros. Los vendedores podrán solicitar la recogida de los libros en la dirección que deseen, o bien entregar los manuales escolares directamente en alguna de las oficinas habilitadas. Con respecto a los compradores, tan solo tendrán que especificar la dirección en la que desean que se lleve a cabo la entrega.

Cómo utilizarlo

Para vender el funcionamiento es muy sencillo. El primer paso es registrarse a través su web. En el caso de querer vender los libros, el usuario puede recibir hasta el 25% del precio del libro. Solo tiene que registrar el ISBN (International Standard Book Number) a través de la web o app de Book In Loop y después los libros se pueden entregar en una de las más de 2000 oficinas de Correos o bien solicitar la recogida en casa. Una vez recibidos los libros se someten a un proceso de control de calidad tras el cual el vendedor recibe una notificación (app y correo electrónico) en donde se le comunica si el libro está en las condiciones óptimas para ser vendido.

A la hora de comprar, los libros están disponibles al 50% de su precio original. Para adquirirlos, el primer paso es hacer la reserva de los libros de texto deseados. Una vez se encuentren en stock, el usuario recibe una alerta a través de correo electrónico y de la app de Book In Loop para poder concluir la compra y confirmar la dirección en la que se desea recibir los libros. Además, si el usuario lo desea, ofrece con un coste adicional la posibilidad de forrar los libros para aumentar su durabilidad y asegurar que puedan volver a utilizarse al año siguiente.

En España la plataforma ya está disponible para ventas y reservas hasta el 21 de agosto.

Seguridad frente al Covid

A raíz de la situación generada por el COVID-19, Book In Loop y Correos aseguran que, tanto en el proceso de entrega y recogida como durante el proceso de control de calidad de los libros, todos los trabajadores involucrados estarán equipados con los EPIS (Equipos de Protección Individual) necesarios para garantizar así la seguridad de sus trabajadores y clientes.

Además, todos los libros se someten a un período de cuarentena de 15 días en el centro logístico. Posteriormente, cuando se preparan los pedidos todos los libros pasan por un proceso de desinfección antes de ser enviados.

Los libros de texto se suman a la economía circular es un contenido original de ABC.es