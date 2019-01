Cuánto se queda Hacienda de los premios de la Lotería del Niño 2019

Carlos Manso Chicote

Este domingo ha tenido lugar el tradicional Sorteo Extraordinario del Niño, que ha repartido un total de 700 millones de euros en premios, el 70% de la emisión total (de 1.000 millones de euros). En concreto y que distribuirá un Primer Premio de 200.000 euros al décimo, un segundo de 75.000 euros al décimo y un Tercer Premio de 25.000 euros al décimo. Pero antes de cobrar tu merecido premio de la Lotería del Niño, es el turno de Hacienda que practica una retención del 20% sobre los premios superiores a los 20.000 euros. Por debajo, de esta cantidad se cobra íntegramente aunque sí se tendría que tributar sobre los rendimientos que se pudieran derivar de estas cantidades:

Premios inferiores a 20.000 euros

Si nuestro premio es inferior a los 2.500 euros tendremos que ir a cobrarlo a cualquier administración de Loterías. Si se trata de una cantidad superior, acudiremos a una de las entidades financieras que tengan un convenio con Loterías y Apuestas del Estado (la práctica totalidad de las que operan en España). Al respecto, Carmelo Gayubo, propietario de la Administración madrileña de «La Pica de Oro» ha comentado que «todo tipo de premio se puede cobrar en cualquier administración». Los loteros tienen como única obligación es mirar si el décimo es origina, «y y luego lo pasamos por la máquina, para que nos confirme si está o no premiado. Ahora, no tenemos permitido devolver el décimo al cliente ya que debe enviarse a Loterías», ha comentado esta fuente.

Premios superiores a los 20.000 euros

Como principal novedad, el mínimo exento vuelve a incrementarse hasta los 20.000 euros para todos los sorteos de 2019. En este sentido, han estimado desde el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que la recaudación caerá 5,5 millones de euros aunque el Fisco solo por el Sorteo del Niño dará 24 millones de euros a las arcas públicas. Solo hasta octubre del año pasado, la Agencia Tributaria recaudó 372,7 millones de euros con el gravamen sobre premios de loterías. Por lo tanto, solo los tres primeros premios serán los únicos que tributarán percibiendo el ganador del Primer Premio unos 160.000 euros por unos 60.000 euros que cobraría en realidad los ganadores del Segundo Premio y unos 20.000 euros de los afortunados con el Tercer Premio.

Gestha ha advertido también que los agraciados que compartan uno de los tres premios mencionados, superiores a 20.000 euros, verán como Hacienda practica el 20% de retención a su participación aunque esta sea inferior a esa cifra, ya que el gravamen es exigible por décimo.

Lo recibido tras abonar el gravamen especial no tendrá efectos sobre el IRPF (sí sobre el Impuesto de Patrimonio), añadiéndose los posibles rendimientos que el dinero conseguido les pueda reportar. Tampoco afectaría a la hora de solicitar una beca o una ayuda pública.

Las empresas deberán declararlo en Sociedades

Por otra parte, crece el número de empresas que cobran algún décimo premiado. En este sentido, a diferencia de un particular, la cuantía que ganen deberán declararla dentro del Impuesto de Sociedades. Si la sociedad está en números rojo, esta no tributaría, y le sería devuelta toda la retención que se le hubiera practicado. En este sentido, los Técnicos de Hacienda han pedido que los premios de Lotería que ganen las empresas tributen al 20%, igual que cualquier particular.

Al respecto, Cuadrado ha constatado que «cada año se incrementa el número de empresas que cobran décimos de Lotería premiados» y advertido contra la posibilidad de que sea una forma de blanqueo de dinero. Por este motivo se ha reafirmado en la necesidad de que se apliquen las mismas normas que en el caso de un particular.