Lotería de Navidad «Ser pobre y rico en un día, milagro es de santa Lotería» y si es el Gordo, más todavía El popular juego ha suscitado un buen número de dichos en el refranero

Mónica Arrizabalaga

Dicen que el refrán de la lotería es que «lo que no ocurre en un año, ocurre en un día», pero hay un buen número de dichos inspirados o relacionados con el popular juego que cada año resurgen en las conversaciones antes y después del Sorteo de la Lotería de Navidad. Porque «en lotería alcanza solo quien no se cansa» suena en los días previos a que los niños de San Ildefonso canten el Gordo, mientras que el 23 de diciembre es más común ese de «afortunado en el juego, desafortunado en amores» que intenta consolar a los no premiados. He aquí unos cuantos dichos y refranes sobre la lotería, la suerte y la fortuna (o la falta de ella):

«La suerte es loca y a cualquiera le toca»

«Dinero llama a dinero»

«La fortuna sonríe a los audaces» (escrita por Virgilio en La Eneida)

«Bien baila a quien la fortuna le toca la guitarra»

«Quien mete a la lotería que no desespere, le tocará algún día»

«En Lotería emplearás lo que te sobre y nada más»

«Quien juega por necesidad pierde por obligación»

«Lo que no ocurre en un año, ocurre en un día»

«La suerte no se detiene, y es péndulo que va y viene»

«La fortuna a unos les da todo, y a otros cosa ninguna»

«En Lotería alcanza solo quien no se cansa»

«La Lotería es verdad que nunca te pierde y sí te da a ganar»

«La mejor lotería es una buena economía»

«Afortunado en el juego, desafortunado en amores»

«La buena ventura, poco dura»

«Fortuna y aceituna, a veces mucha y a veces ninguna»

«La buena suerte, durmiendo el hombre le viene»

«La fortuna pasa por cada puerta una vez y no diez»

«Deseando bienes y aguantando males pasan su vida los mortales»

«No sabe qué es fortuna, quien no la probó nunca»

«Bienes de fortuna, mudables como la Luna»