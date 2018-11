Lujos que te puedes dar si te toca el Gordo de Navidad ¿En qué invertirías 4 millones de euros? ¿Qué podrías comprar con 400.000 euros de un décimo premiado?

Summum

Actualizado: 22/11/2018 02:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A un mes de que llegue el esperado sorteo de Lotería de Navidad, nuestra mente ya comienza a soñar e imaginar en qué podríamos invertir tal cantidad de dinero.

¿Cuánto me toca con el Gordo? Es sin duda una de las preguntas que más se repite en las horas previas al comienzo del sorteo. El organismo oficial de Loterías y Apuestas del estado destina la cantidad de 2.520.000.000 de euros al reparto de premios. El famoso premio Gordo o Primer Premio, como cada año repartirá 4 millones de euros a la serie.

Para ganar los 4 millones de euros deberías hacerte con una serie completa del mismo número. Por un décimo premiado del Primer premio, corresponden 400.000 euros (sin restar lo que se queda Hacienda), una cifra más fácil de conseguir ya que la mayoría de la población opta por comprar la lotería por décimos.

Si aún no has comprado ningún décimo, puedes utilizar el buscador de números de ABC para encontar tu décimo favorito. El día del sorteo, también puedes comprobar si has conseguido ganar algún premio con el comprobador de Lotería de Navidad de ABC.

Mientras se acerca el próximo 22 de diciembre, aquí tienes una lista de lujos que podrías darte si ganas el premio Gordo: