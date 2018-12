LOTERÍA DE NAVIDAD ¿Dónde y cuándo cobrar mi premio de la Lotería de Navidad? Guía para saber cómo cobrar el premio y recogerlo el montante en el lugar adecuado

ABC
@abc_es Actualizado: 16/12/2018 06:50h

Antes que nada enhorabuena, porque puede que haya llegado hasta aquí interesado en averiguar qué debe hacer con un boleto premiado de la Lotería de Navidad. Quizá incluso usted sea propietario de un billete del Gordo. Soñar es tan fácil... Pero vayamos a las cosas prácticas: el dónde cobrarlo y el cuándo y esas cosas que necesita saber si le ha tocado algo en la Lotería de Navidad.

¿Dónde lo cobro?

Aquí primero hay que saber la cuantía del premio. Si es inferior a 3.000 euros puede ir a cualquier administración de lotería. Importante: no tiene que ser la misma en la que adquirió el boleto. «Y si es superior –señala la web del sorteo– se deberá acudir a entidades financieras concertadas (BBVA, Santander, CaixaBank, CECA) o delegaciones comerciales de Loterías para realizar su cobro». En este caso, aunque usted no sea cliente del banco asociado al sorteo, este tienen la obligación de extenderle un cheque por la cantidad que le haya correspondido. Luego podrá cobrarlo en su banco habitual o en la entidad emisora del cheque. Otra opción es acercarse a la delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado. De la delegación comercial territorial saldrá usted con un cheque que, al igual que en el anterior ejemplo, puede ingresar en su cuenta o hacerlo efectivo en el banco emisor. Aunque este ni te este no tiene obligación de disponer en el día de la cantidad si es muy elevada.

¿Desde cuándo y hasta cuándo?

Pues desde las 18.00 horas del día 22 de diciembre. O sea, en la misma tarde del sorteo. Importante: tiene un plazo de tres meses para cobrarlo. Todo el dinero no reclamado hasta esa fecha (22 de marzo) se lo embolsará Hacienda.

¿Y si tengo una participación?

En caso, como nos contaron en Legalitas, «no podemos ir con nuestra participación a cobrarla a la administración de Lotería ni a la Entidad financiera colaboradora, tendremos que llevárselo al emisor de la participación para pedirle la cantidad que nos haya tocado». Será el emisor de la participación quien deba cobrar el décimo y repartir las cantidades correspondientes.

Aquí dejamos en este link el comprobador de números para la lotería de Navidad 2018, para que revise si ha ganado algo.