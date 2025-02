Trump contraprograma la convención y el discurso de Biden

Donald Trump es un experto en atraer la atención y manejar el pulso de los medios. Esta semana, utilizará sus mejores artes para robar el protagonismo a los demócratas y a su rival en la reelección, Joe Biden, en la semana de su convención.

El clímax de las convenciones es el jueves, el día en el que el candidato acepta con un discurso la nominación de su partido . Aunque la convención demócrata es en Milwaukee (Wisconsin), Biden hablará de forma remota -como casi todos los participantes- desde un centro de convenciones de Wilmington (Delaware), donde el candidato tiene su residencia.

Contraprogramación

Trump buscará desviar la atención con una contraprogramación en toda regla. Ese mismo día, se desplazará a Old Forge (Pensilvania) para dar un mitin en una fábrica de cocinas . La elección del lugar no es casual: Pensilvania es un estado decisivo en las elecciones -Trump lo arrebató a los demócratas en 2016 y necesita conservarlo este año- y Old Forge está a un cuarto de hora de carretera de Scranton, donde nació Biden.

El discurso de Trump será a las tres de la tarde, varias horas antes del de Biden, y es previsible que el presidente de EE.UU. guarde bajo la manga un anuncio o una propuesta explosivos que diluya el impacto de la ceremonia de Biden. Las convenciones suelen otorgar a los candidatos un impulso de un par de puntos en las encuestas.

Además, durante la semana, Trump celebrará actos en otros tres estados decisivos -Minnesota, Wisconsin y Arizona- para contrarrestar el peso mediático de la convención. Este tour supondrá la mayor agenda electoral para Trump desde junio, cuando se vio forzado a suspender actos de campaña por la incidencia del coronavirus.

Anuncios digitales

Pero la contraprogramación irá más allá de los viajes del presidente. Su campaña ha hecho un gasto multimillonario para cubrir de anuncios digitales sobre la reelección del candidato republicano en plataformas decisivas. A partir del martes, el segundo día de la convención demócrata, un anuncio de Trump mandará en la página principal de YouTube y lo ocupará durante 96 horas , hasta un día después de la convención. Es decir, cualquier persona que acuda a ver un vídeo a la popular red social, se encontrará con un mensaje del presidente. La última vez que alguien hizo una estrategia similar fue Michael Bloomberg, el multimillonario que se sumó a las primarias demócratas en el último minuto, para el ‘Super martes’ de marzo. No consiguió un gran resultado, pero solo lo hizo durante 24 horas.

La campaña de Trump también llenará de publicidad las webs de medios de primer nivel, como «The Wall Street Journal», «The Washington Post» y «Fox News», además de plataformas de «streaming’ como Hulu.

La estrategia digital de Trump fue uno de los ingredientes de su éxito en la campaña de 2016 y, en la semana grande de Biden y los demócratas, conseguirán que los votantes también vean lo que el presidente tiene que decir.