Ariana Grande con Sanders y Tom Hanks con Biden: los famosos eligen candidato demócrata

Los caucus de Iowa marcan el inicio de las primarias demócratas , en las que el partido determinará quién será el candidato que se enfrente a Donald Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Un huracán mediático escruta las inclinaciones de sus votantes, porque en ese pequeño estado agrícola del Medio Oeste se miden las fuerzas de los aspirantes a la Casa Blanca.

Las campañas de los distintos candidatos demócratas buscan atraer la atención de las celebridades porque, con cada intención del voto de los famosos, organizan una acción en las redes sociales.

¿Puede un cantante o una estrella del cine alterar el voto hacia un candidato? «Los influencers famosos pueden incrementar el voto a la causa de un candidato», aseguró a ABC George Gascón, exfiscal demócrata del condado de San Francisco, que desafía en Los Ángeles a la demócrata Jackie Lacey por ese mismo puesto. «Tengo el honor de contar con el apoyo de John Legend. Su consideración y compromiso con la reforma de la justicia criminal es una inspiración». Legend es un cantante con millones de seguidores en las redes sociales que en las presidenciales se decanta por Elizabeth Warren.

Los candidatos y sus estrellas

El exvicepresidente Joe Biden cuenta con una cabalgata personal de famosos, muchos de ellos amigos durante sus ocho años en la Casa Blanca. Biden, cuestionado en las últimas semanas, ha sido validado por George R.R. Martin , el escritor tras Juego de Tronos, la actriz Vivica A. Fox , el actor Sean Patrick Thomas , los atletas Bill Bradley y Michelle Kwan , y la poderosa pareja de Hollywood: Tom Hanks y Rita Wilson , que han contribuido con miles de dólares a su campaña e incluso han organizado un evento en su casa en favor del exvicepresidente.

Michael Bloomberg , el millonario exalcalde de Nueva York, es uno de los pocos candidatos que ha podido comprar un anuncio en favor de su campaña durante la Super Bowl, pero, además de gastar cerca de 250 millones de dólares en anuncios publicitarios, cuenta con la intención de voto de los alcaldes demócratas de Nueva York y Florida, celebridades como Michael Douglas y Catherine Z Jones , el actor Sam Waterson , el presentador Tim Gunn , el diseñador Isaac Mizrahi y la estrella de la NFL Dhani Jones .

El alcalde de South Bend, Pete Buttigieg , es el único candidato a presidente abiertamente gay. Su nombre ha ido subiendo en las encuestas gracias a la lista de celebridades que se han sumado a su causa. Además del alcalde de Cincinnati, John Cranley , Buttigieg siente el amor de Jennifer Aniston , Kevin Costner , John Stamos , Tig Notaro , Larry David , David Geffen , Barbra Streisand , Spike Jonze , Kevin Bacon , Sharon Stone , George Takei , Pedro Pascal , Seth MacFarlane , Michael J. Fox , Robert De Niro , Mandy Moore , David Crosby y Gwyneth Paltrow , quien hace una semana organizó un evento en su casa de Santa Mónica y donde recaudó casi 10 millones en favor de su campaña. Buttigieg ha recibido también el apoyo del exembajador de Estados Unidos en España James Costos y de su marido el diseñador Michael Smith , los dos íntimos amigos de Michelle y Barack Obama .

Bernie Sanders cuenta con el respaldo de buen número de celebridades, especialmente músicos, entre su base de votantes, y muchos de ellos han estado junto a él desde que inició su carrera presidencial en el 2016. No solo las celebridades votan por el senador de Vermont. Según las encuestas actuales de Iowa, Sanders es el candidato favorito entre los demócratas, con el exvicepresidente Joe Biden detrás de él. Si bien los puntos porcentuales entre los cuatro principales candidatos demócratas muestran una carrera apretada e impredecible, parece que la marca Sanders es la más popular entre las estrellas de la música. El miércoles, The Strokes anunció que actuarían durante el mitin de Sanders en New Hampshire del 10 de febrero. Los mítines de Sanders se han convertido en conciertos de rock muy populares y son innumerables las publicaciones, tuits y menciones en Instagram de famosos que le apoyan. Ariana Grande , Jack White , Cardi B , Dispatch , Jason Mraz , Brandi Carlile , John Cusack , Mark Ruffalo , Michael Moore , Emily Ratajkowski , Chloe Sevigny , Justin Long , Shailene Woodley , Susan Sarandon , T.I. , Killer Mike , Bon Iver , Sarah Silverman , Jack Nicholson , Danny Glover y Danny DeVito han elegido sus redes sociales para anunciar que «sienten a Bern» frase icónica en favor del candidato.

Quizás uno de los candidatos más sorprendentes en recibir el apoyo de famosos es el empresario y novato político Andrew Yang . Aunque no se clasificó para el debate de enero, las propuestas de Yang (ingreso básico universal de 1.000 dólares por cada estadounidense, una inversión en emprendimiento juvenil y una revolución tecnológica) son las favoritas del empresario Elon Musk , el CEO de Twitter, Jack Dorsey , el actor y músico Donald Glover y el comediante Dave Chappelle que ha traído a su causa nada más y nada menos que a Oprah Winfrey . Otras celebridades que respaldan a Yang incluyen al actor Nicolas Cage , el comediante Ken Jeong y el líder de Weezer, Rivers Cuomo .

La carrera de la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren va lenta, pero segura. Tras una efervescencia inicial, Warren ha ido desinflándose en los números y ha perdido su tercer puesto en las encuestas. Aun así, el apoyo a las propuestas progresivas de Warren de conseguir un cambio estructural en los EE.UU., a través de un impuesto a la riqueza multimillonaria, atención médica universal, la cancelación de la deuda de préstamos estudiantiles y la ruptura de grandes compañías tecnológicas, ha conseguido la atención del cantante John Legend , la actriz Scarlett Johansson (quien donó 2,800 dólares a su campaña), y la superestrella del fútbol Megan Rapinoe . Otras estrellas que votaran a Warren son: Martin Sheen , Melissa Etheridge , Rosie O'Donnell , Chrissy Teigen y la estrella de Queer Eye Jonathan Van Ness .