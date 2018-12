May vuelve a Londres sin las garantías que pide Westminster El enrroque de la política británica acerca la perspectiva de un Brexit sin acuerdo

Theresa May aprecia las aclaraciones condescendientes con la que le obsequiaron el jueves los dirigentes de la Unión Europea sobre el Tratado de Retirada del Reino Unido, pero tuvo que reconocer que no le servirán para hacer que sea aprobado por una mayoría parlamentaria, por lo que insiste en que necesitará «más precisiones» en el futuro, a pesar de que los demás líderes europeos le han vuelto a decir que no es posible renegociar su contenido.

La contumacia de la primera ministra británica en su negativa a admitir la realidad está llevando al absurdo -incluso al ridículo- de acumular condiciones para llegar a un Brexit sin acuerdo y con el Reino Unido en una situación política caótica.

Sus todavía socios europeos llegaron a sorprenderse de las críticas que le han llovido desde Londres, porque no ha podido reabrir el Tratado hasta el punto de que el presidente del Consejo, Donald Tusk, dijo que en Bruselas la habían tratado «mejor que muchos parlamentarios en Londres». Juncker también tuvo que explicar que su aparente disputa, captada por las cámaras, por el uso de la palabra «nebulosa» no se refería a ella, sino a la situación en el Parlamento Británico. Ambos se refirieron a ella como una excelente amiga y una dirigente valiente y determinada.

Pero ninguno de estos gestos parece suficiente para resolver la situación en Londres. Según una fuente británica, May había advertido abiertamente a los europeos de que, si no obtiene lo que ella llama «garantías adicionales», aumentará sensiblemente el riesgo de que al final se produzca una salida desordenada del Reino Unido de la UE.

Después de la cumbre, la británica insistió en agradecer la declaración aceptada por los demás países para comprometerse a trabajar lo más rápidamente posible en las negociaciones para la relación futura, de modo que todo el mundo acepte que a finales de 2020 se haya definido una solución que impida a la vez que haya una frontera física en Irlanda y que no haya necesidad de activar el mecanismo de salvaguardia entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.

También aceptó que esta declaración tiene «estatus legal» (que no es lo mismo que valor jurídico), pero también que cree que aún es posible «una mayor aclaración y discusión» y que se dispone a seguir insistiendo en ello en las próximas semanas.

Sabor agridulce para el primer ministro irlandés

El más directamente implicado en este problema, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, se fue con una sensación agridulce. Seguro de que los Veintisiete harán «todo lo posible» para ayudar a May, también cree que la británica está pidiendo cosas que no son fáciles de conceder. «Mis discusiones con los colegas han mostrado que además de las conclusiones del Consejo, algunas aclaraciones y discusiones, son posibles», pero «otras serán difíciles de cumplir», entre ellas la idea de fijar «una fecha concreta» para cerrar un tratado sobre la relación futura entre Reino Unido y la UE. Entre los demás líderes, el tono fue el mismo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, lo definió así: «Nuestro mensaje es claro: hay un acuerdo, el único y mejor acuerdo posible, y no podemos renegociarlo. En cambio, podemos clarificar y tranquilizar», para tratar de conjurar la «inquietud y los fantasmas» que se han levantado en el Reino Unido acerca del mecanismo de salvaguardia para evitar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. «Esa salvaguarda no es nuestro objetivo, no es una solución duradera y nadie pretende encerrar al Reino Unido con este mecanismo».

Así las cosas, la cumbre no ha servido para nada en lo que se refiere al Brexit. Menos mal que al menos se aprobó una parte de los acuerdos sobre la zona euro que había aprobado el Eurogrupo, aunque dejando de lado las aspiraciones del Gobierno español como la idea de un seguro dedesempleo europeo.