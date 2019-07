Los votantes radicales no pierden aún la esperanza en Grecia: «La victoria de Nueva Democracia será un dramático paso hacia atrás» Costas Marku, médico endocrino y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Patras, en el Peloponeso es hoy candidato a parlamentario por SYRIZA en la provincia de Ajaía

Costas Marku, médico endocrino y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Patras, en el Peloponeso es hoy candidato a parlamentario por SYRIZA en la provincia de Ajaía.El gobierno le nombró Presidente del poderoso Consejo Central de Salud. Y en su provincia, en enero 2015 resultaron elegidos 3 diputados de SYRIZA, 1 de Nueva Democracia, 1 de los nacionalistas Griegos Independientes, 1 comunista, 1 del partido del Rio (centrista) y 1 de Amanecer Dorado. Porque en las provincias mas agrícolas, el descontento general en ese momento se manifestó castigando a los socialistas, dando la espalda a ND y repartiendo votos a los demás partidos.

A la pregunta de ABC de que pasará en Grecia si gana Nueva Democracia (ND) el partido conservador, contesta muy serio: «La victoria de ND será un paso atrás dramático si implementa su programa. Nosotros desde SYRIZA no lo permitiremos. Hasta el último minuto del proceso de votación y después, seguiremos luchando».

El doctor afirma: «Grecia ha sufrido una terrible aventura que se acerca a los 10 años. El pueblo griego se ha ensangrentado y ha hecho muchos sacrificios, se transformó en un conejillo de indias de modelos económicos que se han aplicado en otros países de neo liberalismo». Recordó que SYRIZA llegó al poder en enero 2015 tras una victoria aplastante y que el país se encontraba en bancarrota, con fondos para pagar únicamente un mes de salarios y pensiones.

Considera que en estos cuatro años se aplicó un modelo que intentaba un equilibrio entre las necesidades sociales mas imperantes y las órdenes «impuestas violentamente» por los acreedores. «Logramos en tres años apoyar a esta sociedad con grandes sacrificios por parte del pueblo y sacar a Grecia de los programas de rescate», refiriéndose al tercer programa que terminó el 20 de Agosto pasado. «Iniciamos desde entonces un camino de desarrollo y progreso y es un hecho que la sociedad se encuentra mucho mejor. Hay un superávit de 37.000 millones de euros», comenta.

La amenaza del temido modelo neo liberal

Para el Doctor Marku, «con la victoria de Nueva Democracia está claro que se avecina la implantación de un modelo neo liberal que el partido y Mitsotakis quieren y esperan implementar, independientemente de las presiones de los acreedores. Ya se dice que los 37.000 millones se los darán a los bancos. ¿Qué quedará para nosotros?». Y reafirma que a partir de ahora su partido «librará la batalla para proteger los logros del pueblo obtenidos en estos cuatro años de gobierno radical». Para él los griegos no han recibido todo lo que deberían, pero la situación general mejoró y «nadie robó en el gobierno de SYRIZA. Y eso que estamos en un país y en un sistema político en el que la corrupción y el robo estaban yo diría institucionalizados. Nosotros respetamos de forma sagrada los sacrificios del pueblo, por eso somos diferentes». Y recueda que él como médico conoce las miserias del servicio de sanidad pública, de como hace pocos años el algodón que se necesitaba lo traían los enfermos y el personal sanitario de casa y ahora el gobierno ha efectuado 10.000 contrataciones de personal sanitario y los hospitales estatales tienen lo que necesitan.

El pueblo siempre tiene razón

Y a la pregunta de porque el electorado parece que castigará a Alexis Tsipras y a SYRIZA, contesta que «SYRIZA tuvo un memorando (programa de reformas y ajustes impuesto por los acreedores) que tuvo que realizar lo mejor posible. Y la oposición tenía y tiene una fuerza tremenda al tener la mayoría de los medios de comunicación en sus manos, convirtiendo lo blanco en negro. Para él, el electorado no tuvo paciencia ahora que, una vez terminado el programa de rescate, veía que vendrían dicas mejores». «Hay que empezar con el principio de que el pueblo siempre tiene la razón . Para nosotros, la gente de izquierdas, es una creencia, porque nos apoyamos en la sociedad y en el pueblo. Por eso yo no hablo de amargura, sino que la responsabilidad recae en nosotros, al no poder hacer enteder a la gente que eramos y que hacíamos. No pudimos transmilirlo porque la arrogancia de laoposición era tremenda y hasta en las entrevistas que se hacían a Alexis Tsipras los medios se esforzaban en llevar la conversación a temas livianos y ridículos sin entrar en asuntos de importancia». Y eso sí, si SYRIZA consigue otros cuatro años en el gobierno, se podrían hacer muchas cosas. Pero el médico afirma que de cualquier forma, «desde cualquier lugar en que nos encontremos, continuaremos la batalla».