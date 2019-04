Desde las 6.00 de la mañana en Venezuela, cuando se produjo el pronunciamiento de Juan Guaidó junto a Leopoldo López para que los venezolanos salgan a las calles para poner fin al «cese de la usurpación de Nicolás Maduro», no se han dejado de suceder las reacciones por parte de dirigentes de distintos países.

«Estamos con ustedes», ha asegurado en español el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a través de su cuenta de Twitter. Pence se ha dirigido así al presidente interino, a la Asamblea Nacional y al «pueblo amante de la libertad» de Venezuela, «que están tomando hoy las calles en la Operación Libertad». El vicepresidente norteamericano ha garantizado el apoyo de EE.UU. hasta que se restauren la libertad y la democracia. «¡Vayan con Dios!», ha concluido, también en español.

To @jguaido, the National Assembly and all the freedom-loving people of Venezuela who are taking to the streets today in #operacionlibertad—Estamos con ustedes! We are with you! America will stand with you until freedom & democracy are restored. Vayan con dios! #FreeVenezuela