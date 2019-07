Varufakis, tras votar en las elecciones: «Hoy es la fiesta de la democracia» «Felicito a todos los ciudadanos que se levantan del sofá y votan, y a todos los candidatos que se arriesgan», ha dicho

Yanis Varufakis, el economista que fue el primer ministro de Finanzas de Alexis Tsipras, tras dimitir del gobierno después del referéndum y votar en contra del tercer rescate, ha acudido a las urnas esta mañana. Se presenta por su partido, DiEM25, el Frente Europeo Realista de Desobediencia (movimiento democrático paneuropeo transfronterizo) en estas elecciones generales griegas. Espera tener más suerte, ya que que no consiguió ningún diputado en las elecciones europeas.

Tras ejercer su derecho, acompañado de su mujer, la escultora Danae Stratu, declaró que votar cada cuatro años no basta para la democracia, ya que esta pertenece a quienes tienen el valor de defenderla: «Felicito a todos los ciudadanos que se levantan del sofá y votan, y a todos los candidatos que se arriesgan».

«A Varufakis le hicieron responsable de todo»

Maria Botonaki es candidata a diputada por la circunscripción del centro de Atenas con DiEM25. Es diseñadora de joyas, pero también abogada y, además, estudió teatro y música.

«Nunca se me había ocurrido implicarme en política aunque siempre me comprometí en acciones sociales. Pero desde que Varufakis se implicó con Syriza aprecié su personalidad y actitud en el Parlamento y los esfuerzos que hizo para el rescate. Considero que no le dieron su oportunidad y que de forma injusta le presentaron como responsable de todos los males después de la victoria de Tsipras en enero 2015 y del tercer rescate. Así, un coste adicional para el país que en principios decían que era de 30.000 millones de euros, luego el Gobernador del Banco de Grecia lo elevó a 86.000 millones, luego otros dijeron 100.000 millones y al final unos 200.000 millones». Además, considera que le hicieron «el chivo expiatorio de una rendición».

Maria Botonaki

Sanear y reestructurar la deuda pública y privada

Espera y desea que Varufakis consiga entrar en el parlamento ya que según ella tiene un programa definido y claro para sanear y reestructurar la deuda pública y privada, las ejecuciones hipotecarias. Asegura que «si no le hacemos frente nos hundiremos cada día más». También destaca que tiene un programa para el desarrollo sostenible y es el único partido que está en contra de las extracciones mineras, asuntos que interesan a todos los ciudadanos y que pueden mejorar la vida de todos: «La gente que se acerca a nosotros nos pregunta sobre temas cotidianos, la deuda, los préstamos o la fuga de los jóvenes al extranjero».

Nueva Democracia

A pesar de que según Maria los candidatos provienen de tendencias políticas diversas y de diferentes puntos de partida, neoliberales, izquierdistas o marxistas, todos ellos se han puesto de acuerdo sobre un programa fundamentalmente europeísta: «Queremos una Europa unida pero que sea también democrática». Y considera que Tsipras no cumplió muchas de sus promesas y no confió bastante en sus colaboradores como Varufakis. Y es obvio, sostiene, «que no nos hemos librado del programa de los rescates: estaremos vigilados hasta 2060».

Finalmente, concluye con una frase lapidaria: «no creo que vayamos a estar mejor con Nueva Democracia en el gobierno. Sé que este gobierno servirá mas que SYRIZA los intereses de una oligarquía muy autoritaria, pero fue SYRIZA que preparó el terreno para una victoria de ND».