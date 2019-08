Trump vincula la guerra comercial con China a una solución para Hong Kong

Tras alertar de que el Ejército chino estaba concentrando tropas en la frontera con Hong Kong, Trump sigue presionando al régimen de Pekín con sus tuits en forma de misiles teledirigidos. En una serie de mensajes escritos el miércoles por la noche en Twitter, el presidente de Estados Unidos vinculó la guerra comercial a una solución pacífica a las protestas democráticas de Hong Kong, que suponen el mayor desafío para China desde la devolución de la colonia británica en 1997.

«Conozco al presidente Xi de China muy bien. Es un gran líder que tiene el respeto de su pueblo. Es también un buen hombre en un "negocio duro". Tengo cero dudas de que si el presidente Xi quiere resolver rápida y humanamente el problema de Hong Kong, puede hacerlo. ¿Un encuentro personal?», le interpeló Trump a través de dicha red social sugiriendo una reunión. A finales de junio, ambos se sentaron frente a frente en la cumbre del G-20 en Japón y acordaron una tregua a la guerra comercial que enfrenta a sus dos países desde hace más de un año. Mientras siguen las negociaciones, y como gesto de buena voluntad, Trump ha aplazado hasta diciembre los aranceles a importaciones procedentes de China previstos para el próximo mes.

