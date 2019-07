Trump sugiere a congresistas demócratas negras y latinas que regresen a sus países

Donald Trump elevó ayer varios grados el ya de por sí caldeado ambiente político en Washington al aconsejar a un grupo de jóvenes diputadas demócratas de ascendencia hispana, árabe y africana que vuelvan a sus países de procedencia a solucionar sus problemas antes de dar lecciones en Estados Unidos.

El problema es que de las cuatro políticas a las que se refería el presidente, tres nacieron en EE.UU. y la cuarta tiene pasaporte de este país desde el año 2000. En referencia a Alexandria Ocasio-Cortez, cuya madre es de Puerto Rico; Ilhan Omar, que emigró de Somalia; Rashida Tlaib, cuyos padres son palestinos, y Ayanna Pressley, que simplemente es de raza negra, el presidente Trump dijo ayer en Twitter que «vienen de países que son una catástrofe total y completa, lo peor, los más corruptos e ineptos del mundo». «¿Por qué no se vuelven y los arreglan», añadió el presidente.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly......