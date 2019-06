Trump asegura que «Irán ha cometido un grave error» al abatir el dron El presidente de EE.UU. atribuye el incidente a que alguien de forma «imprudente y estúpida» en la República Islámica derrivó el avión no tripulado

Seguir David Alandete @alandete Corresponsal en Washington Actualizado: 20/06/2019 19:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves que «Irán a cometido un gran error» al abatir un ‘dron’ de vigilancia norteamericano y ha advertido de que responderá proporcionalmente, sin dar más detalles de sus planes. Durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Trump ha dicho que «ya se verá» el modo en que EE.UU. responde, sin entrar en más detalles.

El presidente sí ha querido dejar claro que, en su opinión, Irán solo ha podido abatir el ‘dron’, un avión no tripulado modelo RQ-4A Global Hawk, por error. «El probable que haya sido un error de Irán, me imagino que ha podido ser un general u otro que ha cometido el error de abatir ese ‘dron’», ha dicho el presidente a los medios de comunicación antes de la bilateral con Trudeau. La Casa Blanca mantiene que la aeronave sobrevolaba aguas internacionales, no Irán.

«Me resulta difícil de creer que haya sido algo intencionado. Creo que ha podido ser alguien embobado o estúpido», dijo el presidente, quien ha aclarado que la situación sería muy diferente si la aeronave hubiera estado tripulada. «Hubiera sido una diferencia muy, muy grande», añadió.

Lo que el presidente ha dejado claro es que no considera llevar a EE.UU. a otra guerra, a pesar del aumento de la tensión en el golfo Pérsico. «Ya dije que quiero salirme de esas guerras interminables. Es lo que dije en la campaña electoral. Quiero acabarlas todas», dijo.

Antes, la líder de la oposición y presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo en rueda de prensa que duda de que el presidente esté preparándose para abrir un conflicto con Irán.