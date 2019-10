Trump recula y el G-7 no se reunirá en su hotel de Miami

El presidente de EE.UU. pensó que le hacía un favor a la nación al alquilarle a su Gobierno, a precio de coste, su hotel en Miami para que se celebrara la cumbre del G-7 entre el 10 y el 12 de junio de 2020. Finalmente, el desagrado que semejante decisión ha provocado en su propio partido ha llevado a Donald Trump a cancelar esos planes apenas dos días después de anunciarlos.

Pocas decisiones de Trump, alguien dado a polemizar, han sido tan criticadas. Tan intenso ha sido el rechazo en el Capitolio y el círculos conservadores, que, algo insólito, el presidente ha rectificado. El sábado ordenó a sus subalternos que estudien otras opciones, incluida la residencia presidencial de Camp David, que en 2012 albergó la última cumbre de ese grupo en EE.UU.

Aunque la elección del hotel Trump en Miami la comunicó el jueves el jefe de gabinete del presidente, el desistimiento lo anunció este último en Twitter. «Pensaba que hacía algo realmente bueno por nuestro país ofreciendo el hotel Trump Nacional Doral, en Miami, para alojar a los líderes del G-7», dijo Trump, quien confirmó que quería hacerlo «a precio de coste o gratis».

I thought I was doing something very good for our Country by using Trump National Doral, in Miami, for hosting the G-7 Leaders. It is big, grand, on hundreds of acres, next to MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT, has tremendous ballrooms & meeting rooms, and each delegation would have...