Trump deja a la vista el «acuerdo secreto» migratorio con México en un «descuido»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, compareció este martes y dijo que si él quiere puede hacer que entre en vigor su supuesto «acuerdo secreto» con México y contradijo así la versión del Gobierno mexicano y su propia afirmación de que, para implementar el pacto, hace falta que antes lo ratifique el Congreso del país vecino.

Antes de abandonar la Casa Blanca rumbo a Iowa, Trump se acercó a los periodistas y sacó de su chaqueta una hoja de papel doblada, que agitó ante ellos sin mostrar su contenido. «Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. Voy a dejar que México haga el anuncio (sobre su contenido) en el momento adecuado», aseguró el mandatario.

Sin embargo, el fotográfo del «The Washington Post» Jabin Botsford logró capturar una imagen del papel y, tras invertir su posición editándolo, se ha logrado destapar el contenido. Lo que no está muy claro si fue un «descuido» o ese movimiento fue realmente voluntario.

En el documento que el presidente de Estados Unidos mostró a los medios de comunicación podía leerse la parte final, en la que parecía que dicho papel estaba firmado por un funcionario estadounidense y uno mexicano, aunque no contenía revelaciones notorias.

“the Government of Mexico will take all necessary steps under domestic law to bring the agreement into force with a view to ensuring that the agreement will enter into force within 45 days.” @realDonaldTrump#Mexico agreement. Second photo flipped @washingtonpost@postpoliticspic.twitter.com/lWuJU9bpYK