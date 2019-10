Trump, en una carta a Erdogan: «¡No seas tonto!»

El presidente estadounidense, Donald Trump, se desmarcó este miércoles de la ofensiva del Ejército turco contra las milicias kurdas en el noreste de Siria, al afirmar que no es su problema que Turquía haya entrado en el país árabe, lo que se contradice con los esfuerzos de Estados Unidos para lograr un alto el fuego.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan#FoxBusinesspic.twitter.com/9BoSGlbRyt