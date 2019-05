Trump aprueba la venta de armas a Arabia Saudí, E.A.U. y Jordania para defenderse de Irán

El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado este viernes la venta de armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Jordania tras afirmar que existe una «emergencia» respecto a Irán, evitando así la necesaria aprobación del Congreso para este tipo de acciones.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha resaltado en un comunicado que ha ordenado que se «finalice de forma inmediata» la notificación forma sobre 22 «transferencias de armas pendientes» a estos tres países.

En su comunicado, ha indicado que estas armas tienen un coste de 8.100 millones de dólares (cerca de 7.228 millones de euros) y ha agregado que el objetivo es «disuadir la agresión iraní y mejorar la capacidad de autodefensa de los socios».

«Estas ventas apoyarán a nuestros aliados, mejorarán la estabilidad de Oriente Próximo y ayudarán a estas naciones a disduadir y defenderse de Irán», ha recalcado Pompeo.

Today, acting in accordance with authority granted to us by Congress, I made a determination under the Arms Export Control Act to formally notify Congress of 22 arms sales to Jordan, Saudi Arabia, and the UAE. These directly protect U.S. citizens and our partners.