Al menos once personas heridas tras un tiroteo en un bar de California

Un tiroteo en un bar del país y el oeste en el sur de California ha dejado al menos once personas heridas, según ha informado «The Guardian».

La policía dijo que al menos 30 disparos se realizaron en el Borderline Bar & Grill en Thousand Oaks, que se encuentra a unos 64 kilómetros al oeste de Los Ángeles.

Mass shooting Wednesday night at a nightclub in Thousand Oaks. Active shooter still at large. Witness John Hedge, of Moorpark, said he saw a suspect throwing smoke bombs into the front of the restaurant. He also said he saw a security guard get shot. #Thousand#Oaks#Californiapic.twitter.com/eRyPiRRwJh