Timmermans impidió que Carvajal fuera entregado a Estados Unidos en 2014 El candidato socialista a dirigir la próxima Comisión Europea ostentaba entonces el cargo de ministro de Asuntos Exteriores de Holanda

ABC Actualizado: 13/04/2019 02:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exgeneral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Hugo Carvajal, al frente de la inteligencia militar durante el mandato del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, fue detenido ayer en Madrid por los cargos de narcotráfico que le imputa Estados Unidos. El arresto, según pudo saber ABC, se produjo tras una primera oportunidad perdida por culpa de Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y hoy candidato a presidir esa institución.

«Carvajal fue nombrado cónsul general de Venezuela en la isla de Aruba, una municipalidad de Holanda, pero todavía no había presentado sus credenciales. Llegó una petición de EE.UU. para detenerlo, y fue arrestado por las autoridades de Aruba», cuenta al otro lado del teléfono Peter Schaad, empresario venezolano. «Carvajal, obviamente, no estaba muy contento, y dijo que la Marina de Venezuela iba a atacar Aruba si él tenía que quedarse en la cárcel. El ministro de Asuntos Exteriores de Holanda, en esa época, era Frans Timmermans, que ahora es vicepresidente de la Comisión Europea», añade. Fueron los temores del político socialista los que provocaron que el arresto no se llevara a cabo: «Timmermans tenía miedo y dejó a Carvajal en libertad. El militar regresó a Venezuela».

Primer arresto

Como ya informó el excorresponsal de ABC en Washington Emili J. Blasco, Carvajal fue arrestado en julio de 2014 en Aruba, nada más pisar la isla, a la que se había desplazado con pasaporte falso. A pesar de que el militar reclamó inmunidad diplomática por su nombramiento como cónsul, ordenado por el Gobierno de Nicolás Maduro, la guardia fronteriza le denegó ese estatus, ya que su desginación no había sido todavía acreditada por las autoridades holandesas.

La guardia fronteriza actuó a petición de EE.UU., que previamente había desvelado a Holanda el contenido de una acusación que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mantenía en secreto («sealed indictment») contra Carvajal. El general ya fue incluido en 2008 en la lista negra del Tesoro de EE.UU. por «asistencia» a las FARC, la guerrilla colombiana. Se le acusaba de «proteger de las autoridades antinarcóticos venezolanas los envíos de droga y proveer armas a las FARC». Sin embargo, las autoridades holandesas le dejaron en libertad poco después al considerar que gozaba de inmunidad diplomática.

Carvajal retiró el pasado febrero su apoyo a Maduro y abrazó la causa opositora liderada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Su cambio de bando no le han librado de las acusaciones de nacotráfico que pesaban en su contra.